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В Раде рассказали о преимуществах соглашения Украины с США по недрам

В Раде рассказали о преимуществах соглашения Украины с США по недрам - 01.05.2025, ПРАЙМ

В Раде рассказали о преимуществах соглашения Украины с США по недрам

Соглашение Украины с США по полезным ископаемым бессрочное и будет иметь преимущество перед украинскими законами, сообщил депутат Верховной рады Ярослав... | 01.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-01T13:58+0300

2025-05-01T13:58+0300

2025-05-01T13:58+0300

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МОСКВА, 1 мая – ПРАЙМ. Соглашение Украины с США по полезным ископаемым бессрочное и будет иметь преимущество перед украинскими законами, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Минфин США ранее заявил, что США и Киев подписали сделку о природных ресурсах Украины. Ранее вице-премьер Украины Юлия Свириденко сообщила, что соглашение между США и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем Киева. США смогут делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи Киеву, например, системами ПВО, в рамках подписанного соглашения по минералам. Документ должен быть ратифицирован Верховной радой. "Соглашение имеет преимущество над украинским внутренним законодательством. Украина обязуется не ухудшать условия для фонда путем принятия новых законов или изменений. Украина не может ссылаться на собственное законодательство для оправдания невыполнения этого соглашения", - написал Железняк в своем Telegram-канале со ссылкой на текст соглашения. Он отметил, что таким образом ограничивается право Украины самостоятельно регулировать законодательную базу в сфере инвестиций и природных ресурсов. По его словам, соглашение вступает в силу после ратификации Верховной радой Украины и действует бессрочно, пока обе стороны не согласятся его прекратить. "Украина признает свои международные обязательства перед ЕС, и, если условия этого соглашения будут противоречить будущим обязательствам Украины перед ЕС, стороны должны провести консультации и изменить соглашение соответствующим образом", - отметил Железняк. Он добавил, что Украина по соглашению обязуется отчислять в инвестиционный фонд половину поступлений от новых лицензий на природные ресурсы. США получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине, а Киев обязуется обеспечить, чтобы третьи страны или компании не получали значительно более выгодных условий, чем фонд. "Украина гарантирует свободную конвертацию гривны в доллары США и беспрепятственный перевод средств за границу без каких-либо дополнительных платежей или задержек. Однако в случае экономического кризиса Украина может временно вводить ограничения на переводы и конвертацию. Такие меры должны быть согласованы с США. Украина обязана компенсировать фонду все убытки, которые могут возникнуть вследствие таких ограничений", - уточнил Железняк. Он добавил, что документ не содержит гарантий безопасности для Украины. В среду премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Он отметил, что документ предполагает инвестирование в течение десяти лет в развитие Украины, а также получение Киевом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос Вашингтона в фонд. Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал его за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.

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мировая экономика, украина, сша, киев, денис шмыгаль, владимир зеленский, дональд трамп, ес