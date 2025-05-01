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В МИД РФ дали обещание Украине относительно границ 1991 года
В МИД РФ дали обещание Украине относительно границ 1991 года - 01.05.2025, ПРАЙМ
В МИД РФ дали обещание Украине относительно границ 1991 года
Россия никогда не допустит восстановления Украины в границах 1991 года, заявили в МИД России, комментируя атаку беспилотников ВСУ на рынок в Алешках. | 01.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-01T17:43+0300
2025-05-01T17:43+0300
2025-05-01T17:44+0300
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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Россия никогда не допустит восстановления Украины в границах 1991 года, заявили в МИД России, комментируя атаку беспилотников ВСУ на рынок в Алешках."Совершенно очевидно, что за тщетными и беспочвенными притязаниями киевского режима и поддерживающих его на Западе сил на так называемое восстановление Украины в границах 1991 года стоит людоедский инстинкт истребления всего русского. Разумеется, Россия никогда не допустит реализации подобного сценария", - говорится в сообщении министерства.Вместе с тем в сообщении внешнеполитического ведомств отмечается, что атака ВСУ на Алешки - также на совести снабжающих киевский режим финансами и вооружениями."Сегодняшняя преступная акция киевских головорезов - также на совести снабжающих их вооружениями и финансами западных спонсоров", - говорится в сообщении министерства.Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ атаковали в четверг рынок в Алешках. Заместитель председателя правительства региона Сергей Черевко уточнил РИА Новости, что при обстреле рынка погиб один человек, 11 ранены. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.
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Политика, МИД РФ, УКРАИНА, заявление
В МИД РФ дали обещание Украине относительно границ 1991 года
МИД РФ: Россия никогда не допустит восстановления Украины в границах 1991 года
МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Россия никогда не допустит восстановления Украины в границах 1991 года, заявили в МИД России, комментируя атаку беспилотников ВСУ на рынок в Алешках.
"Совершенно очевидно, что за тщетными и беспочвенными притязаниями киевского режима и поддерживающих его на Западе сил на так называемое восстановление Украины в границах 1991 года стоит людоедский инстинкт истребления всего русского. Разумеется, Россия никогда не допустит реализации подобного сценария", - говорится в сообщении министерства.
Вместе с тем в сообщении внешнеполитического ведомств отмечается, что атака ВСУ на Алешки - также на совести снабжающих киевский режим финансами и вооружениями.
"Сегодняшняя преступная акция киевских головорезов - также на совести снабжающих их вооружениями и финансами западных спонсоров", - говорится в сообщении министерства.
В МИД РФ сделали заявление о причастных к варварской атаке на Алешки
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ атаковали в четверг рынок в Алешках. Заместитель председателя правительства региона Сергей Черевко уточнил РИА Новости, что при обстреле рынка погиб один человек, 11 ранены. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.