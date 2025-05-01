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"Неизбежно". В Европе внезапно сделали крайне резкое заявление об Украине

"Неизбежно". В Европе внезапно сделали крайне резкое заявление об Украине - 01.05.2025, ПРАЙМ

"Неизбежно". В Европе внезапно сделали крайне резкое заявление об Украине

Ускоренное принятие Украины в Европейский союз под предлогом солидарности является существенной угрозой странам Европы. Такое мнение в материале для... | 01.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-01T21:06+0300

2025-05-01T21:06+0300

2025-05-01T21:06+0300

политика

евросоюз

украина

экспертное мнение

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МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Ускоренное принятие Украины в Европейский союз под предлогом солидарности является существенной угрозой странам Европы. Такое мнение в материале для общеевропейского издания The European Conservative высказал испанский обозреватель Хавьер Вильямор.Согласно его позиции, "потенциальное ускоренное вступление Украины в Европейский союз, осуществляемое под предлогом военной солидарности, представляет собой одну из самых серьезных угроз внутренней стабильности, экономической сплоченности и безопасности Европы с момента основания европейского проекта".Аргументируя свое утверждение, Вильямор отметил, что Украина находится в состоянии войны, а ее экономика переживает глубочайший кризис, который может обернуться полной катастрофой. К тому же эта страна, как считает испанский обозреватель, абсолютно не соответствует стандартам Евросоюза, в том числе в части верховенства закона, прав человека и защиты меньшинств, в частности, венгров, поляков и румын. Соответственно, Евросоюз, приняв в свои ряду Украину, тем самым ослабит свои основные принципы и, по сути, проигнорирует "те самые правила, которые определяют идентичность Союза", написал Вильямор.При этом обозреватель предсказывает, что ускоренное вступление Украины в ЕС приведет к катастрофе и саму Украину, и, собственно, Европейский союз. По его данным, украинскую диаспору в Европе уже на сегодняшний день составляют миллионы людей, и в дальнейшем эта диаспора будет только разрастаться, что истощает украинскую экономику и в то же время усиливает давление на системы соцобеспечения Евросоюза.Вместе с тем Вильямор прогнозирует, что "вступление Украины неизбежно втянет Евросоюз в долгосрочный конфликт с Россией".

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евросоюз, украина, экспертное мнение