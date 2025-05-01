Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Неизбежно". В Европе внезапно сделали крайне резкое заявление об Украине - 01.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250501/ukraina-857216803.html
"Неизбежно". В Европе внезапно сделали крайне резкое заявление об Украине
"Неизбежно". В Европе внезапно сделали крайне резкое заявление об Украине - 01.05.2025, ПРАЙМ
"Неизбежно". В Европе внезапно сделали крайне резкое заявление об Украине
Ускоренное принятие Украины в Европейский союз под предлогом солидарности является существенной угрозой странам Европы. Такое мнение в материале для... | 01.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-01T21:06+0300
2025-05-01T21:06+0300
политика
евросоюз
украина
экспертное мнение
https://cdnn.1prime.ru/img/77102/31/771023180_0:67:1501:911_1920x0_80_0_0_2e0e98151ac5a95985f05279cb2c38fa.jpg
МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Ускоренное принятие Украины в Европейский союз под предлогом солидарности является существенной угрозой странам Европы. Такое мнение в материале для общеевропейского издания The European Conservative высказал испанский обозреватель Хавьер Вильямор.Согласно его позиции, "потенциальное ускоренное вступление Украины в Европейский союз, осуществляемое под предлогом военной солидарности, представляет собой одну из самых серьезных угроз внутренней стабильности, экономической сплоченности и безопасности Европы с момента основания европейского проекта".Аргументируя свое утверждение, Вильямор отметил, что Украина находится в состоянии войны, а ее экономика переживает глубочайший кризис, который может обернуться полной катастрофой. К тому же эта страна, как считает испанский обозреватель, абсолютно не соответствует стандартам Евросоюза, в том числе в части верховенства закона, прав человека и защиты меньшинств, в частности, венгров, поляков и румын. Соответственно, Евросоюз, приняв в свои ряду Украину, тем самым ослабит свои основные принципы и, по сути, проигнорирует "те самые правила, которые определяют идентичность Союза", написал Вильямор.При этом обозреватель предсказывает, что ускоренное вступление Украины в ЕС приведет к катастрофе и саму Украину, и, собственно, Европейский союз. По его данным, украинскую диаспору в Европе уже на сегодняшний день составляют миллионы людей, и в дальнейшем эта диаспора будет только разрастаться, что истощает украинскую экономику и в то же время усиливает давление на системы соцобеспечения Евросоюза.Вместе с тем Вильямор прогнозирует, что "вступление Украины неизбежно втянет Евросоюз в долгосрочный конфликт с Россией".
https://1prime.ru/20250430/evrosoyuz-857196520.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77102/31/771023180_98:0:1401:977_1920x0_80_0_0_6516b3dc693dd13fc32a4caa769c11d2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
евросоюз, украина, экспертное мнение
Политика, Евросоюз, УКРАИНА, экспертное мнение
21:06 01.05.2025
 
"Неизбежно". В Европе внезапно сделали крайне резкое заявление об Украине

Вильямор: ускоренное вступление Украины в Евросоюз угрожает Европе

© fotolia.com / MopicЕвросоюз
Евросоюз - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2025
© fotolia.com / Mopic
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Ускоренное принятие Украины в Европейский союз под предлогом солидарности является существенной угрозой странам Европы. Такое мнение в материале для общеевропейского издания The European Conservative высказал испанский обозреватель Хавьер Вильямор.
Согласно его позиции, "потенциальное ускоренное вступление Украины в Европейский союз, осуществляемое под предлогом военной солидарности, представляет собой одну из самых серьезных угроз внутренней стабильности, экономической сплоченности и безопасности Европы с момента основания европейского проекта".
Аргументируя свое утверждение, Вильямор отметил, что Украина находится в состоянии войны, а ее экономика переживает глубочайший кризис, который может обернуться полной катастрофой. К тому же эта страна, как считает испанский обозреватель, абсолютно не соответствует стандартам Евросоюза, в том числе в части верховенства закона, прав человека и защиты меньшинств, в частности, венгров, поляков и румын.
Соответственно, Евросоюз, приняв в свои ряду Украину, тем самым ослабит свои основные принципы и, по сути, проигнорирует "те самые правила, которые определяют идентичность Союза", написал Вильямор.
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2025
ЕС готовит план "Б" по санкциям, если США покинут переговоры по Украине
Вчера, 22:27
При этом обозреватель предсказывает, что ускоренное вступление Украины в ЕС приведет к катастрофе и саму Украину, и, собственно, Европейский союз. По его данным, украинскую диаспору в Европе уже на сегодняшний день составляют миллионы людей, и в дальнейшем эта диаспора будет только разрастаться, что истощает украинскую экономику и в то же время усиливает давление на системы соцобеспечения Евросоюза.
Вместе с тем Вильямор прогнозирует, что "вступление Украины неизбежно втянет Евросоюз в долгосрочный конфликт с Россией".
 
ПолитикаЕвросоюзУКРАИНАэкспертное мнение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала