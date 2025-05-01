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"Неизбежно". В Европе внезапно сделали крайне резкое заявление об Украине
"Неизбежно". В Европе внезапно сделали крайне резкое заявление об Украине - 01.05.2025, ПРАЙМ
"Неизбежно". В Европе внезапно сделали крайне резкое заявление об Украине
Ускоренное принятие Украины в Европейский союз под предлогом солидарности является существенной угрозой странам Европы. Такое мнение в материале для... | 01.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-01T21:06+0300
2025-05-01T21:06+0300
2025-05-01T21:06+0300
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МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Ускоренное принятие Украины в Европейский союз под предлогом солидарности является существенной угрозой странам Европы. Такое мнение в материале для общеевропейского издания The European Conservative высказал испанский обозреватель Хавьер Вильямор.Согласно его позиции, "потенциальное ускоренное вступление Украины в Европейский союз, осуществляемое под предлогом военной солидарности, представляет собой одну из самых серьезных угроз внутренней стабильности, экономической сплоченности и безопасности Европы с момента основания европейского проекта".Аргументируя свое утверждение, Вильямор отметил, что Украина находится в состоянии войны, а ее экономика переживает глубочайший кризис, который может обернуться полной катастрофой. К тому же эта страна, как считает испанский обозреватель, абсолютно не соответствует стандартам Евросоюза, в том числе в части верховенства закона, прав человека и защиты меньшинств, в частности, венгров, поляков и румын. Соответственно, Евросоюз, приняв в свои ряду Украину, тем самым ослабит свои основные принципы и, по сути, проигнорирует "те самые правила, которые определяют идентичность Союза", написал Вильямор.При этом обозреватель предсказывает, что ускоренное вступление Украины в ЕС приведет к катастрофе и саму Украину, и, собственно, Европейский союз. По его данным, украинскую диаспору в Европе уже на сегодняшний день составляют миллионы людей, и в дальнейшем эта диаспора будет только разрастаться, что истощает украинскую экономику и в то же время усиливает давление на системы соцобеспечения Евросоюза.Вместе с тем Вильямор прогнозирует, что "вступление Украины неизбежно втянет Евросоюз в долгосрочный конфликт с Россией".
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евросоюз, украина, экспертное мнение
Политика, Евросоюз, УКРАИНА, экспертное мнение
"Неизбежно". В Европе внезапно сделали крайне резкое заявление об Украине
Вильямор: ускоренное вступление Украины в Евросоюз угрожает Европе
МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ.
Ускоренное принятие Украины в Европейский союз под предлогом солидарности является существенной угрозой странам Европы. Такое мнение в материале для общеевропейского издания The European Conservative
высказал испанский обозреватель Хавьер Вильямор.
Согласно его позиции, "потенциальное ускоренное вступление Украины в Европейский союз, осуществляемое под предлогом военной солидарности, представляет собой одну из самых серьезных угроз внутренней стабильности, экономической сплоченности и безопасности Европы с момента основания европейского проекта".
Аргументируя свое утверждение, Вильямор отметил, что Украина находится в состоянии войны, а ее экономика переживает глубочайший кризис, который может обернуться полной катастрофой. К тому же эта страна, как считает испанский обозреватель, абсолютно не соответствует стандартам Евросоюза, в том числе в части верховенства закона, прав человека и защиты меньшинств, в частности, венгров, поляков и румын.
Соответственно, Евросоюз, приняв в свои ряду Украину, тем самым ослабит свои основные принципы и, по сути, проигнорирует "те самые правила, которые определяют идентичность Союза", написал Вильямор.
ЕС готовит план "Б" по санкциям, если США покинут переговоры по Украине
При этом обозреватель предсказывает, что ускоренное вступление Украины в ЕС приведет к катастрофе и саму Украину, и, собственно, Европейский союз. По его данным, украинскую диаспору в Европе уже на сегодняшний день составляют миллионы людей, и в дальнейшем эта диаспора будет только разрастаться, что истощает украинскую экономику и в то же время усиливает давление на системы соцобеспечения Евросоюза.
Вместе с тем Вильямор прогнозирует, что "вступление Украины неизбежно втянет Евросоюз в долгосрочный конфликт с Россией".