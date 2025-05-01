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Трамп сообщил о дальнейшем карьерном пути Уолтца

Трамп сообщил о дальнейшем карьерном пути Уолтца - 01.05.2025, ПРАЙМ

Трамп сообщил о дальнейшем карьерном пути Уолтца

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что номинирует советника по национальной безопасности Майка Уолтца на должность постоянного представителя страны... | 01.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-01T21:34+0300

2025-05-01T21:34+0300

2025-05-01T21:34+0300

политика

дональд трамп

майкл уолтц

оон

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ВАШИНГТОН, 1 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что номинирует советника по национальной безопасности Майка Уолтца на должность постоянного представителя страны при ООН."Я рад объявить, что буду номинировать кандидатуру Майка Уолтца на пост следующего представителя США при Организации Объединенных Наций", - говорится в заявлении Трампа, опубликованном в социальной сети Truth Social.Он добавил, что обязанности советника по национальной безопасности США временно будет исполнять государственный секретарь Марко Рубио, продолжая руководство государственным департаментом.

https://1prime.ru/20250501/uitkoff-857216044.html

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дональд трамп, майкл уолтц, оон