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Трамп сообщил о дальнейшем карьерном пути Уолтца - 01.05.2025, ПРАЙМ
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Трамп сообщил о дальнейшем карьерном пути Уолтца
Трамп сообщил о дальнейшем карьерном пути Уолтца - 01.05.2025, ПРАЙМ
Трамп сообщил о дальнейшем карьерном пути Уолтца
Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что номинирует советника по национальной безопасности Майка Уолтца на должность постоянного представителя страны... | 01.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-01T21:34+0300
2025-05-01T21:34+0300
политика
дональд трамп
майкл уолтц
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ВАШИНГТОН, 1 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что номинирует советника по национальной безопасности Майка Уолтца на должность постоянного представителя страны при ООН."Я рад объявить, что буду номинировать кандидатуру Майка Уолтца на пост следующего представителя США при Организации Объединенных Наций", - говорится в заявлении Трампа, опубликованном в социальной сети Truth Social.Он добавил, что обязанности советника по национальной безопасности США временно будет исполнять государственный секретарь Марко Рубио, продолжая руководство государственным департаментом.
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дональд трамп, майкл уолтц, оон
Политика, Дональд Трамп, Майкл Уолтц, ООН
21:34 01.05.2025
 
Трамп сообщил о дальнейшем карьерном пути Уолтца

Трамп заявил, что выдвинет Уолтца на должность постпреда США при ООН

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2025
© РИА Новости . Стрингер
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ВАШИНГТОН, 1 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что номинирует советника по национальной безопасности Майка Уолтца на должность постоянного представителя страны при ООН.
"Я рад объявить, что буду номинировать кандидатуру Майка Уолтца на пост следующего представителя США при Организации Объединенных Наций", - говорится в заявлении Трампа, опубликованном в социальной сети Truth Social.
Он добавил, что обязанности советника по национальной безопасности США временно будет исполнять государственный секретарь Марко Рубио, продолжая руководство государственным департаментом.
Президент Владимир Путин встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом
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20:00
 
ПолитикаДональд ТрампМайкл УолтцООН
 
 
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