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Уолтц заявил, что горд продолжить службу в администрации Трампа

Уолтц заявил, что горд продолжить службу в администрации Трампа - 01.05.2025, ПРАЙМ

Уолтц заявил, что горд продолжить службу в администрации Трампа

Нынешний советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что горд тем, что сможет продолжить службу в администрации президента Дональда... | 01.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-01T22:36+0300

2025-05-01T22:36+0300

2025-05-01T22:36+0300

политика

майкл уолтц

оон

администрация сша

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ВАШИНГТОН, 1 мая – ПРАЙМ. Нынешний советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что горд тем, что сможет продолжить службу в администрации президента Дональда Трампа после выдвижения на должность постоянного представителя США при ООН. "Для меня большая честь продолжить службу президенту Трампу и нашей великой стране", — написал Уолтц в социальной сети X, комментируя заявление главы государства. Ранее Дональд Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social, что выдвинет Уолтца на пост следующего постпреда США при ООН. По его словам, обязанности советника по нацбезопасности временно перейдут к госсекретарю Марко Рубио, который при этом сохранит свою должность в госдепартаменте.

https://1prime.ru/20250501/uitkoff-857214384.html

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майкл уолтц, оон, администрация сша