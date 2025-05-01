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Уолтц заявил, что горд продолжить службу в администрации Трампа - 01.05.2025, ПРАЙМ
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Уолтц заявил, что горд продолжить службу в администрации Трампа
Уолтц заявил, что горд продолжить службу в администрации Трампа - 01.05.2025, ПРАЙМ
Уолтц заявил, что горд продолжить службу в администрации Трампа
Нынешний советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что горд тем, что сможет продолжить службу в администрации президента Дональда... | 01.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-01T22:36+0300
2025-05-01T22:36+0300
политика
майкл уолтц
оон
администрация сша
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ВАШИНГТОН, 1 мая – ПРАЙМ. Нынешний советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что горд тем, что сможет продолжить службу в администрации президента Дональда Трампа после выдвижения на должность постоянного представителя США при ООН. "Для меня большая честь продолжить службу президенту Трампу и нашей великой стране", — написал Уолтц в социальной сети X, комментируя заявление главы государства. Ранее Дональд Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social, что выдвинет Уолтца на пост следующего постпреда США при ООН. По его словам, обязанности советника по нацбезопасности временно перейдут к госсекретарю Марко Рубио, который при этом сохранит свою должность в госдепартаменте.
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майкл уолтц, оон, администрация сша
Политика, Майкл Уолтц, ООН, администрация США
22:36 01.05.2025
 
Уолтц заявил, что горд продолжить службу в администрации Трампа

Уолтц заявил, что горд продолжить службу после выдвижения постпредом в ООН

© Фото : Official State Department photo by Freddie EverettМарко Рубио и Майк Уолтц на переговорах США и Украины в Саудовской Аравии
Марко Рубио и Майк Уолтц на переговорах США и Украины в Саудовской Аравии - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2025
© Фото : Official State Department photo by Freddie Everett
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ВАШИНГТОН, 1 мая – ПРАЙМ. Нынешний советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что горд тем, что сможет продолжить службу в администрации президента Дональда Трампа после выдвижения на должность постоянного представителя США при ООН.
"Для меня большая честь продолжить службу президенту Трампу и нашей великой стране", — написал Уолтц в социальной сети X, комментируя заявление главы государства.
Белый дом в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2025
В США назвали вероятного приемника Уолтца на посту советника президента
18:15
Ранее Дональд Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social, что выдвинет Уолтца на пост следующего постпреда США при ООН. По его словам, обязанности советника по нацбезопасности временно перейдут к госсекретарю Марко Рубио, который при этом сохранит свою должность в госдепартаменте.
 
ПолитикаМайкл УолтцООНадминистрация США
 
 
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