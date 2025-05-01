https://1prime.ru/20250501/uoltts-857218852.html

Миссия России в ООН оценила выдвижение Уолтца в постпреды США

Миссия России в ООН оценила выдвижение Уолтца в постпреды США - 01.05.2025, ПРАЙМ

Миссия России в ООН оценила выдвижение Уолтца в постпреды США

Миссия России в ООН готова к работе с нынешним советником президента США по нацбезопасности Майком Уолтцем, которого американский лидер Дональд Трамп... | 01.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-01T23:23+0300

2025-05-01T23:23+0300

2025-05-01T23:23+0300

политика

дмитрий полянский

майкл уолтц

оон

https://cdnn.1prime.ru/img/82723/75/827237535_0:0:3202:1802_1920x0_80_0_0_9460ee9c5558aaa088f23f05dc61064d.jpg

МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Миссия России в ООН готова к работе с нынешним советником президента США по нацбезопасности Майком Уолтцем, которого американский лидер Дональд Трамп номинировал на пост следующего постпреда Штатов при организации, сообщил первый заместитель постпреда РФ при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский. В четверг Трамп заявил в своей соцсети Truth Social, что выдвинет Уолтца на пост следующего постпреда США при ООН. По его словам, обязанности советника по нацбезопасности временно перейдут к госсекретарю Марко Рубио, который при этом сохранит свою должность в госдепартаменте. "С нетерпением ждем работы с Вами в ООН!" - написал Полянский на своей странице в соцсети X, комментируя публикацию Уолтца, что он горд продолжить службу в администрации Трампа в новой роли.

https://1prime.ru/20250428/oon-857101359.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дмитрий полянский, майкл уолтц, оон