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Миссия России в ООН оценила выдвижение Уолтца в постпреды США
Миссия России в ООН оценила выдвижение Уолтца в постпреды США - 01.05.2025, ПРАЙМ
Миссия России в ООН оценила выдвижение Уолтца в постпреды США
Миссия России в ООН готова к работе с нынешним советником президента США по нацбезопасности Майком Уолтцем, которого американский лидер Дональд Трамп... | 01.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-01T23:23+0300
2025-05-01T23:23+0300
2025-05-01T23:23+0300
политика
дмитрий полянский
майкл уолтц
оон
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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Миссия России в ООН готова к работе с нынешним советником президента США по нацбезопасности Майком Уолтцем, которого американский лидер Дональд Трамп номинировал на пост следующего постпреда Штатов при организации, сообщил первый заместитель постпреда РФ при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский. В четверг Трамп заявил в своей соцсети Truth Social, что выдвинет Уолтца на пост следующего постпреда США при ООН. По его словам, обязанности советника по нацбезопасности временно перейдут к госсекретарю Марко Рубио, который при этом сохранит свою должность в госдепартаменте. "С нетерпением ждем работы с Вами в ООН!" - написал Полянский на своей странице в соцсети X, комментируя публикацию Уолтца, что он горд продолжить службу в администрации Трампа в новой роли.
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дмитрий полянский, майкл уолтц, оон
Политика, Дмитрий Полянский, Майкл Уолтц, ООН
Миссия России в ООН оценила выдвижение Уолтца в постпреды США
Первый зампостпреда России Полянский: миссия РФ в ООН готова к работе с Уолтцем
МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Миссия России в ООН готова к работе с нынешним советником президента США по нацбезопасности Майком Уолтцем, которого американский лидер Дональд Трамп номинировал на пост следующего постпреда Штатов при организации, сообщил первый заместитель постпреда РФ при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский.
В четверг Трамп заявил в своей соцсети Truth Social, что выдвинет Уолтца на пост следующего постпреда США при ООН. По его словам, обязанности советника по нацбезопасности временно перейдут к госсекретарю Марко Рубио, который при этом сохранит свою должность в госдепартаменте.
ООН приняла к сведению объявленное Россией перемирие
"С нетерпением ждем работы с Вами в ООН!" - написал Полянский на своей странице в соцсети X, комментируя публикацию Уолтца, что он горд продолжить службу в администрации Трампа в новой роли.