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Уолтц сообщил о сближении позиций сторон в сделке по Украине - 01.05.2025, ПРАЙМ
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Уолтц сообщил о сближении позиций сторон в сделке по Украине
Уолтц сообщил о сближении позиций сторон в сделке по Украине - 01.05.2025, ПРАЙМ
Уолтц сообщил о сближении позиций сторон в сделке по Украине
Стороны украинского конфликта продолжают продвигаться к выработке мирного соглашения, вероятность его достижения остаётся высокой, заявил в четверг советник... | 01.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-01T16:12+0300
2025-05-01T16:12+0300
политика
майкл уолтц
конфликт на украине
урегулирование
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ВАШИНГТОН, 1 мая – ПРАЙМ. Стороны украинского конфликта продолжают продвигаться к выработке мирного соглашения, вероятность его достижения остаётся высокой, заявил в четверг советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц. "Процесс движется вперёд. Иногда он ускоряется, иногда замедляется… Но мы видим, что стороны всё ближе и ближе к сделке", - сказал он в эфире телеканала Fox News. По мнению Уолтца, для установления мира необходимо желание обеих сторон прекратить боевые действия. "Обе стороны должны хотеть мира, обе стороны должны хотеть прекратить сражения. Мы считаем, что возможность соглашения всё ещё существует", - отметил он. Ранее на этой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сигнал о готовности к прямым переговорам должен исходить из Киева, но пока Москва не видит никаких действий. Президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом ранее подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий, отмечал Песков. Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что, по его мнению, Россия готова к заключению сделки для урегулирования конфликта, но пока не удается договориться с Киевом.
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майкл уолтц, конфликт на украине, урегулирование
Политика, Майкл Уолтц, Конфликт на Украине, урегулирование
16:12 01.05.2025
 
Уолтц сообщил о сближении позиций сторон в сделке по Украине

Уолтц: стороны "все ближе" к соглашению по Украине

© Фото : Official State Department photo by Freddie EverettМарко Рубио и Майк Уолтц на переговорах США и Украины в Саудовской Аравии
Марко Рубио и Майк Уолтц на переговорах США и Украины в Саудовской Аравии - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2025
© Фото : Official State Department photo by Freddie Everett
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ВАШИНГТОН, 1 мая – ПРАЙМ. Стороны украинского конфликта продолжают продвигаться к выработке мирного соглашения, вероятность его достижения остаётся высокой, заявил в четверг советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц.
"Процесс движется вперёд. Иногда он ускоряется, иногда замедляется… Но мы видим, что стороны всё ближе и ближе к сделке", - сказал он в эфире телеканала Fox News.
По мнению Уолтца, для установления мира необходимо желание обеих сторон прекратить боевые действия. "Обе стороны должны хотеть мира, обе стороны должны хотеть прекратить сражения. Мы считаем, что возможность соглашения всё ещё существует", - отметил он.
Ранее на этой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сигнал о готовности к прямым переговорам должен исходить из Киева, но пока Москва не видит никаких действий. Президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом ранее подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий, отмечал Песков.
США - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2025
США больше не могут субсидировать безопасность Европы, заявил Уолтц
Вчера, 08:47
Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что, по его мнению, Россия готова к заключению сделки для урегулирования конфликта, но пока не удается договориться с Киевом.
 
ПолитикаМайкл УолтцКонфликт на Украинеурегулирование
 
 
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