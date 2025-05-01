https://1prime.ru/20250501/uregulirovanie-857210589.html
Уолтц сообщил о сближении позиций сторон в сделке по Украине
Уолтц сообщил о сближении позиций сторон в сделке по Украине - 01.05.2025, ПРАЙМ
Уолтц сообщил о сближении позиций сторон в сделке по Украине
Стороны украинского конфликта продолжают продвигаться к выработке мирного соглашения, вероятность его достижения остаётся высокой, заявил в четверг советник... | 01.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-01T16:12+0300
2025-05-01T16:12+0300
2025-05-01T16:12+0300
политика
майкл уолтц
конфликт на украине
урегулирование
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0c/855700442_0:109:1650:1037_1920x0_80_0_0_10876d1995e5621edfc6fdffda4691dd.jpg
ВАШИНГТОН, 1 мая – ПРАЙМ. Стороны украинского конфликта продолжают продвигаться к выработке мирного соглашения, вероятность его достижения остаётся высокой, заявил в четверг советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц. "Процесс движется вперёд. Иногда он ускоряется, иногда замедляется… Но мы видим, что стороны всё ближе и ближе к сделке", - сказал он в эфире телеканала Fox News. По мнению Уолтца, для установления мира необходимо желание обеих сторон прекратить боевые действия. "Обе стороны должны хотеть мира, обе стороны должны хотеть прекратить сражения. Мы считаем, что возможность соглашения всё ещё существует", - отметил он. Ранее на этой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сигнал о готовности к прямым переговорам должен исходить из Киева, но пока Москва не видит никаких действий. Президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом ранее подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий, отмечал Песков. Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что, по его мнению, Россия готова к заключению сделки для урегулирования конфликта, но пока не удается договориться с Киевом.
https://1prime.ru/20250430/ssha-857155562.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0c/855700442_61:0:1589:1146_1920x0_80_0_0_68489d3fce78e3ad9b6a6ae14d6f48cc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
майкл уолтц, конфликт на украине, урегулирование
Политика, Майкл Уолтц, Конфликт на Украине, урегулирование
Уолтц сообщил о сближении позиций сторон в сделке по Украине
Уолтц: стороны "все ближе" к соглашению по Украине
ВАШИНГТОН, 1 мая – ПРАЙМ. Стороны украинского конфликта продолжают продвигаться к выработке мирного соглашения, вероятность его достижения остаётся высокой, заявил в четверг советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц.
"Процесс движется вперёд. Иногда он ускоряется, иногда замедляется… Но мы видим, что стороны всё ближе и ближе к сделке", - сказал он в эфире телеканала Fox News.
По мнению Уолтца, для установления мира необходимо желание обеих сторон прекратить боевые действия. "Обе стороны должны хотеть мира, обе стороны должны хотеть прекратить сражения. Мы считаем, что возможность соглашения всё ещё существует", - отметил он.
Ранее на этой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сигнал о готовности к прямым переговорам должен исходить из Киева, но пока Москва не видит никаких действий. Президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом ранее подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий, отмечал Песков.
США больше не могут субсидировать безопасность Европы, заявил Уолтц
Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что, по его мнению, Россия готова к заключению сделки для урегулирования конфликта, но пока не удается договориться с Киевом.