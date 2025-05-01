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В МИД РФ сделали заявление о причастных к варварской атаке на Алешки - 01.05.2025, ПРАЙМ
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В МИД РФ сделали заявление о причастных к варварской атаке на Алешки
В МИД РФ сделали заявление о причастных к варварской атаке на Алешки - 01.05.2025, ПРАЙМ
В МИД РФ сделали заявление о причастных к варварской атаке на Алешки
Все виновные в обстреле рынка в Алешках Херсонской области будут установлены и понесут наказание по закону, заявили в МИД России. | 01.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-01T16:13+0300
2025-05-01T16:17+0300
происшествия
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всу
атака
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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Все виновные в обстреле рынка в Алешках Херсонской области будут установлены и понесут наказание по закону, заявили в МИД России.Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ атаковали в четверг рынок в Алешках. Заместитель председателя правительства региона Сергей Черевко заявил РИА Новости, что при обстреле рынка погиб один человек, 11 пострадали. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь."Все виновные и причастные к нынешней варварской акции Киева будут установлены и понесут неотвратимое наказание по закону. Призываем всю здравомыслящую часть международного сообщества и профильные многосторонние организации решительно осудить этот омерзительный теракт", - говорится в сообщении министерства.В МИД также выразили соболезнования родным и близким погибшего и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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мид рф, всу, атака
Происшествия, МИД РФ, ВСУ, атака
16:13 01.05.2025 (обновлено: 16:17 01.05.2025)
 
В МИД РФ сделали заявление о причастных к варварской атаке на Алешки

МИД РФ: все причастные к атаке на Алешки понесут наказание по закону

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Все виновные в обстреле рынка в Алешках Херсонской области будут установлены и понесут наказание по закону, заявили в МИД России.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ атаковали в четверг рынок в Алешках. Заместитель председателя правительства региона Сергей Черевко заявил РИА Новости, что при обстреле рынка погиб один человек, 11 пострадали. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.
"Все виновные и причастные к нынешней варварской акции Киева будут установлены и понесут неотвратимое наказание по закону. Призываем всю здравомыслящую часть международного сообщества и профильные многосторонние организации решительно осудить этот омерзительный теракт", - говорится в сообщении министерства.
В МИД также выразили соболезнования родным и близким погибшего и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2025
"Коса смерти". ВСУ атакуют стратегически важную точку
Вчера, 15:42
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
 
ПроисшествияМИД РФВСУатака
 
 
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