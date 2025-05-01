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Власти Херсонщины сообщили подробности об атаке ВСУ на рынок в Алешках
Власти Херсонщины сообщили подробности об атаке ВСУ на рынок в Алешках - 01.05.2025, ПРАЙМ
Власти Херсонщины сообщили подробности об атаке ВСУ на рынок в Алешках
Около 30 30 FPV-дронов ВСУ атаковали рынок в Алешках, всего было около четырех волн атак, сообщил РИА Новости зампредседателя правительства Херсонской области... | 01.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-01T16:20+0300
2025-05-01T16:20+0300
2025-05-01T16:20+0300
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 1 май - ПРАЙМ. Около 30 30 FPV-дронов ВСУ атаковали рынок в Алешках, всего было около четырех волн атак, сообщил РИА Новости зампредседателя правительства Херсонской области Сергей Черевко. "На Алешкинский рынок был очень мощный налет. Несколько, по предварительным данным, около 4 атакующих волн FPV-дронов. Совокупно в налете участвовало около 30 украинских ударных БПЛА", - сказал Черевко. В правительстве области отметили, что врачи совместно со спасателями и правоохранителями совершили в Алешках настоящий подвиг. "Ни одной секунды, ни один фельдшерский экипаж не сомневался - ехать ли на помощь. Ни один водитель не отказался. И это под угрозой удара дронами или кассетными боеприпасами", - подчеркнул чиновник.
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херсонская область, всу, атака, рынок, дроны
Происшествия, Херсонская область, ВСУ, атака, Рынок, дроны
Власти Херсонщины сообщили подробности об атаке ВСУ на рынок в Алешках
Власти Херсонщины: около 30 FPV-дронов ВСУ атаковали рынок в Алешках
ГЕНИЧЕСК, 1 май - ПРАЙМ. Около 30 30 FPV-дронов ВСУ атаковали рынок в Алешках, всего было около четырех волн атак, сообщил РИА Новости зампредседателя правительства Херсонской области Сергей Черевко.
"На Алешкинский рынок был очень мощный налет. Несколько, по предварительным данным, около 4 атакующих волн FPV-дронов. Совокупно в налете участвовало около 30 украинских ударных БПЛА", - сказал Черевко.
В правительстве области отметили, что врачи совместно со спасателями и правоохранителями совершили в Алешках настоящий подвиг.
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"Ни одной секунды, ни один фельдшерский экипаж не сомневался - ехать ли на помощь. Ни один водитель не отказался. И это под угрозой удара дронами или кассетными боеприпасами", - подчеркнул чиновник.