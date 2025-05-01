Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Власти Херсонщины сообщили подробности об атаке ВСУ на рынок в Алешках - 01.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20250501/vsu-857210852.html
Власти Херсонщины сообщили подробности об атаке ВСУ на рынок в Алешках
Власти Херсонщины сообщили подробности об атаке ВСУ на рынок в Алешках - 01.05.2025, ПРАЙМ
Власти Херсонщины сообщили подробности об атаке ВСУ на рынок в Алешках
Около 30 30 FPV-дронов ВСУ атаковали рынок в Алешках, всего было около четырех волн атак, сообщил РИА Новости зампредседателя правительства Херсонской области... | 01.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-01T16:20+0300
2025-05-01T16:20+0300
происшествия
херсонская область
всу
атака
рынок
дроны
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg
ГЕНИЧЕСК, 1 май - ПРАЙМ. Около 30 30 FPV-дронов ВСУ атаковали рынок в Алешках, всего было около четырех волн атак, сообщил РИА Новости зампредседателя правительства Херсонской области Сергей Черевко. "На Алешкинский рынок был очень мощный налет. Несколько, по предварительным данным, около 4 атакующих волн FPV-дронов. Совокупно в налете участвовало около 30 украинских ударных БПЛА", - сказал Черевко. В правительстве области отметили, что врачи совместно со спасателями и правоохранителями совершили в Алешках настоящий подвиг. "Ни одной секунды, ни один фельдшерский экипаж не сомневался - ехать ли на помощь. Ни один водитель не отказался. И это под угрозой удара дронами или кассетными боеприпасами", - подчеркнул чиновник.
https://1prime.ru/20250429/drov-857139627.html
херсонская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_6fde5b7f862acc894332cb2b2dd78b00.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
херсонская область, всу, атака, рынок, дроны
Происшествия, Херсонская область, ВСУ, атака, Рынок, дроны
16:20 01.05.2025
 
Власти Херсонщины сообщили подробности об атаке ВСУ на рынок в Алешках

Власти Херсонщины: около 30 FPV-дронов ВСУ атаковали рынок в Алешках

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2025
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ГЕНИЧЕСК, 1 май - ПРАЙМ. Около 30 30 FPV-дронов ВСУ атаковали рынок в Алешках, всего было около четырех волн атак, сообщил РИА Новости зампредседателя правительства Херсонской области Сергей Черевко.
"На Алешкинский рынок был очень мощный налет. Несколько, по предварительным данным, около 4 атакующих волн FPV-дронов. Совокупно в налете участвовало около 30 украинских ударных БПЛА", - сказал Черевко.
В правительстве области отметили, что врачи совместно со спасателями и правоохранителями совершили в Алешках настоящий подвиг.
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2025
На Украине растратили $2,1 миллиона под предлогом закупки дров для ВСУ
29 апреля, 16:55
"Ни одной секунды, ни один фельдшерский экипаж не сомневался - ехать ли на помощь. Ни один водитель не отказался. И это под угрозой удара дронами или кассетными боеприпасами", - подчеркнул чиновник.
 
ПроисшествияХерсонская областьВСУатакаРынокдроны
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала