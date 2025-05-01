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Банк Японии сохранил учетную ставку на уровне 0,5%

Банк Японии сохранил учетную ставку на уровне 0,5% - 01.05.2025, ПРАЙМ

Банк Японии сохранил учетную ставку на уровне 0,5%

Банк Японии (центробанк страны) по итогам майского заседания сохранил учетную ставку на уровне 0,5%, следует из заявления регулятора. | 01.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-01T08:33+0300

2025-05-01T08:33+0300

2025-05-01T08:33+0300

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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Банк Японии (центробанк страны) по итогам майского заседания сохранил учетную ставку на уровне 0,5%, следует из заявления регулятора. Решение регулятора по величине учетной ставки совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics. "На состоявшемся сегодня заседании по денежно-кредитной политике правление Банка Японии единогласно приняло решение установить следующее направление для операций на денежном рынке на период до следующего заседания: Банк будет способствовать тому, чтобы процентная ставка оставалась на уровне около 0,5%", - говорится в релизе. В феврале 2007 года японский ЦБ повысил учетную ставку до 0,5%, а затем, начиная с октября 2008 года, стал понижать ее. При этом в январе 2016 года регулятор ввел отрицательную учетную ставку - на уровне минус 0,1%. В 2024 году Банк Японии повышал ставку дважды: в марте - до 0-0,1%, в июле - до 0,25%. В текущем году на заседании в январе регулятор повысил ставку до 0,5%.

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банки, финансы, япония, банк японии