Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Банк Японии понизил прогноз роста ВВП до 0,5% - 01.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250501/yaponiya-857205175.html
Банк Японии понизил прогноз роста ВВП до 0,5%
Банк Японии понизил прогноз роста ВВП до 0,5% - 01.05.2025, ПРАЙМ
Банк Японии понизил прогноз роста ВВП до 0,5%
Банк Японии (центробанк) понизил прогноз роста ВВП страны по итогам текущего финансового года (с 1 апреля 2025 по 31 марта 2026 года) до 0,5% с 1,1%,... | 01.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-01T10:39+0300
2025-05-01T10:40+0300
экономика
мировая экономика
финансы
япония
https://cdnn.1prime.ru/img/76035/02/760350214_0:282:3007:1973_1920x0_80_0_0_91a212dc88bab93f995b5aa52271272b.jpg
МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Банк Японии (центробанк) понизил прогноз роста ВВП страны по итогам текущего финансового года (с 1 апреля 2025 по 31 марта 2026 года) до 0,5% с 1,1%, ожидавшихся в январе, прогноз по инфляции был ухудшен до уровня 2,2% с 2,4%, говорится в сообщении регулятора. На 2026-2027 финансовый год ЦБ Японии ухудшил прогноз по росту ВВП до 0,7% с 1%. А в 2027-2028 финансовом году рост экономики страны ожидается на уровне 1%. Инфляция в следующем финансовом году, согласно Банку Японии, составит 1,7% вместо 2% в предыдущем прогнозе. На 2027-2028 финансовый год прогноз составляет 1,9%. За предыдущий год значение роста ВВП повышено до 0,7% с 0,5%, а инфляции - осталось на прежнем уровне в 2,7%.
https://1prime.ru/20250501/yaponiya-857202546.html
япония
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76035/02/760350214_0:0:3007:2255_1920x0_80_0_0_c507653017f9c62880b061406d731aad.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, финансы, япония
Экономика, Мировая экономика, Финансы, ЯПОНИЯ
10:39 01.05.2025 (обновлено: 10:40 01.05.2025)
 
Банк Японии понизил прогноз роста ВВП до 0,5%

ЦБ Японии понизил прогноз роста ВВП до 0,5% с 1 апреля 2025 по 31 марта 2026 года

© flickr.com / TerryGeorgeФлаг Японии
Флаг Японии - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2025
© flickr.com / TerryGeorge
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Банк Японии (центробанк) понизил прогноз роста ВВП страны по итогам текущего финансового года (с 1 апреля 2025 по 31 марта 2026 года) до 0,5% с 1,1%, ожидавшихся в январе, прогноз по инфляции был ухудшен до уровня 2,2% с 2,4%, говорится в сообщении регулятора.
На 2026-2027 финансовый год ЦБ Японии ухудшил прогноз по росту ВВП до 0,7% с 1%. А в 2027-2028 финансовом году рост экономики страны ожидается на уровне 1%.
Инфляция в следующем финансовом году, согласно Банку Японии, составит 1,7% вместо 2% в предыдущем прогнозе. На 2027-2028 финансовый год прогноз составляет 1,9%.
За предыдущий год значение роста ВВП повышено до 0,7% с 0,5%, а инфляции - осталось на прежнем уровне в 2,7%.
Флаг Японии - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2025
Банк Японии сохранил учетную ставку на уровне 0,5%
08:33
 
ЭкономикаМировая экономикаФинансыЯПОНИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала