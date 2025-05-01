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Банк Японии понизил прогноз роста ВВП до 0,5%
Банк Японии понизил прогноз роста ВВП до 0,5% - 01.05.2025, ПРАЙМ
Банк Японии понизил прогноз роста ВВП до 0,5%
Банк Японии (центробанк) понизил прогноз роста ВВП страны по итогам текущего финансового года (с 1 апреля 2025 по 31 марта 2026 года) до 0,5% с 1,1%,... | 01.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-01T10:39+0300
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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Банк Японии (центробанк) понизил прогноз роста ВВП страны по итогам текущего финансового года (с 1 апреля 2025 по 31 марта 2026 года) до 0,5% с 1,1%, ожидавшихся в январе, прогноз по инфляции был ухудшен до уровня 2,2% с 2,4%, говорится в сообщении регулятора. На 2026-2027 финансовый год ЦБ Японии ухудшил прогноз по росту ВВП до 0,7% с 1%. А в 2027-2028 финансовом году рост экономики страны ожидается на уровне 1%. Инфляция в следующем финансовом году, согласно Банку Японии, составит 1,7% вместо 2% в предыдущем прогнозе. На 2027-2028 финансовый год прогноз составляет 1,9%. За предыдущий год значение роста ВВП повышено до 0,7% с 0,5%, а инфляции - осталось на прежнем уровне в 2,7%.
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мировая экономика, финансы, япония
Экономика, Мировая экономика, Финансы, ЯПОНИЯ
Банк Японии понизил прогноз роста ВВП до 0,5%
ЦБ Японии понизил прогноз роста ВВП до 0,5% с 1 апреля 2025 по 31 марта 2026 года
МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Банк Японии (центробанк) понизил прогноз роста ВВП страны по итогам текущего финансового года (с 1 апреля 2025 по 31 марта 2026 года) до 0,5% с 1,1%, ожидавшихся в январе, прогноз по инфляции был ухудшен до уровня 2,2% с 2,4%, говорится в сообщении регулятора.
На 2026-2027 финансовый год ЦБ Японии ухудшил прогноз по росту ВВП до 0,7% с 1%. А в 2027-2028 финансовом году рост экономики страны ожидается на уровне 1%.
Инфляция в следующем финансовом году, согласно Банку Японии, составит 1,7% вместо 2% в предыдущем прогнозе. На 2027-2028 финансовый год прогноз составляет 1,9%.
За предыдущий год значение роста ВВП повышено до 0,7% с 0,5%, а инфляции - осталось на прежнем уровне в 2,7%.
Банк Японии сохранил учетную ставку на уровне 0,5%