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В Забайкалье за сутки потушили шесть природных пожаров - 01.05.2025, ПРАЙМ
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В Забайкалье за сутки потушили шесть природных пожаров
В Забайкалье за сутки потушили шесть природных пожаров - 01.05.2025, ПРАЙМ
В Забайкалье за сутки потушили шесть природных пожаров
Шесть природных пожара на площади 152 гектара потушили за сутки в Забайкальском крае, сообщает главное управление МЧС России по региону. | 01.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-01T05:45+0300
2025-05-01T05:45+0300
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владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 1 мая - ПРАЙМ. Шесть природных пожара на площади 152 гектара потушили за сутки в Забайкальском крае, сообщает главное управление МЧС России по региону. "В Забайкалье за минувшие сутки ликвидированы шесть ландшафтных пожаров на общей площади 152 гектара", - говорится в сообщении. Ранее СК РФ по Забайкальскому краю возбудил три уголовных дела о халатности после распространения лесных пожаров на дома. Федеральный режим ЧС в Забайкалье введен 23 апреля, при этом в лесах края с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров.
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Экономика, РОССИЯ, Общество , Забайкалье, Владивосток, РФ, МЧС, СК РФ
05:45 01.05.2025
 
В Забайкалье за сутки потушили шесть природных пожаров

В Забайкалье за сутки потушили шесть природных пожаров на площади 152 гектара

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ВЛАДИВОСТОК, 1 мая - ПРАЙМ. Шесть природных пожара на площади 152 гектара потушили за сутки в Забайкальском крае, сообщает главное управление МЧС России по региону.
"В Забайкалье за минувшие сутки ликвидированы шесть ландшафтных пожаров на общей площади 152 гектара", - говорится в сообщении.
Ранее СК РФ по Забайкальскому краю возбудил три уголовных дела о халатности после распространения лесных пожаров на дома.
Федеральный режим ЧС в Забайкалье введен 23 апреля, при этом в лесах края с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров.
 
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