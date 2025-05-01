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В Забайкалье за сутки потушили шесть природных пожаров

В Забайкалье за сутки потушили шесть природных пожаров - 01.05.2025, ПРАЙМ

В Забайкалье за сутки потушили шесть природных пожаров

Шесть природных пожара на площади 152 гектара потушили за сутки в Забайкальском крае, сообщает главное управление МЧС России по региону. | 01.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-01T05:45+0300

2025-05-01T05:45+0300

2025-05-01T05:45+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 1 мая - ПРАЙМ. Шесть природных пожара на площади 152 гектара потушили за сутки в Забайкальском крае, сообщает главное управление МЧС России по региону. "В Забайкалье за минувшие сутки ликвидированы шесть ландшафтных пожаров на общей площади 152 гектара", - говорится в сообщении. Ранее СК РФ по Забайкальскому краю возбудил три уголовных дела о халатности после распространения лесных пожаров на дома. Федеральный режим ЧС в Забайкалье введен 23 апреля, при этом в лесах края с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров.

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