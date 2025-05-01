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Названы регионы России с наибольшим числом психически больных людей - 01.05.2025, ПРАЙМ
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Названы регионы России с наибольшим числом психически больных людей
Названы регионы России с наибольшим числом психически больных людей - 01.05.2025, ПРАЙМ
Названы регионы России с наибольшим числом психически больных людей
Министерство здравоохранения РФ обнародовало актуальные данные о количестве граждан России с зарегистрированными психическими расстройствами. Как... | 01.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-01T14:56+0300
2025-05-01T14:58+0300
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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Министерство здравоохранения РФ обнародовало актуальные данные о количестве граждан России с зарегистрированными психическими расстройствами. Как свидетельствует информация "Единой межведомственной информационно-статистической системы" (ЕМИСС), лидерами антирейтинга являются Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Башкирия и Свердловская область.Согласно общероссийской статистике, в целом по стране в 2024 году было зарегистрировано 4,01 млн случаев психических расстройств. При этом лидерами антирейтинга стали Москва, где в прошлом году было зарегистрировано 248,1 тыс. случаев, Московская область (203,3 тыс.), Санкт-Петербург (179,7 тыс.), Башкирия (150,2 тыс.) и Свердловская область (131,9 тыс.)Примечательно, что в Башкирии в прошлом году число пациентов с диагностированными психическими расстройствами сократилось на 128 человек по сравнению с предыдущим годом.
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минздрав рф, статистика
Минздрав РФ, статистика
14:56 01.05.2025 (обновлено: 14:58 01.05.2025)
 
Названы регионы России с наибольшим числом психически больных людей

ЕМИСС: лидеры в РФ по числу психически больных людей - Москва, МО и Санкт-Петербург

© NASA . SDO#Частичное солнечное затмение
#Частичное солнечное затмение - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2025
© NASA . SDO
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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Министерство здравоохранения РФ обнародовало актуальные данные о количестве граждан России с зарегистрированными психическими расстройствами. Как свидетельствует информация "Единой межведомственной информационно-статистической системы" (ЕМИСС), лидерами антирейтинга являются Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Башкирия и Свердловская область.
Согласно общероссийской статистике, в целом по стране в 2024 году было зарегистрировано 4,01 млн случаев психических расстройств. При этом лидерами антирейтинга стали Москва, где в прошлом году было зарегистрировано 248,1 тыс. случаев, Московская область (203,3 тыс.), Санкт-Петербург (179,7 тыс.), Башкирия (150,2 тыс.) и Свердловская область (131,9 тыс.)
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Примечательно, что в Башкирии в прошлом году число пациентов с диагностированными психическими расстройствами сократилось на 128 человек по сравнению с предыдущим годом.
 
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