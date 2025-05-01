https://1prime.ru/20250501/zaderzhanie-857215575.html

В Румынии задержали корреспондента RT, сообщили СМИ

В Румынии задержали корреспондента RT, сообщили СМИ - 01.05.2025, ПРАЙМ

В Румынии задержали корреспондента RT, сообщили СМИ

Журналиста RT Чея Боуза задержали по прилету в румынскую столицу Бухарест, где он должен был освещать выборы, сообщил в четверг РИА Новости представитель... | 01.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-01T19:28+0300

2025-05-01T19:28+0300

2025-05-01T19:29+0300

происшествия

румыния

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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Журналиста RT Чея Боуза задержали по прилету в румынскую столицу Бухарест, где он должен был освещать выборы, сообщил в четверг РИА Новости представитель телеканала."Нашего корреспондента Чея Боуза задержали по прилету в Бухарест. Он прилетел туда освещать выборы в Румынии", - сказал собеседник агентства.Он также процитировал рассказ журналиста, сообщившего, что полиция пришла задерживать его прямо в самолет. Полицейских было шесть человек, они заявили, что их "старшие" хотят "поговорить" с корреспондентом.Президентские выборы в Румынии запланированы на 4 мая. Если возникнет необходимость проведения второго тура, то он пройдет 18 мая.

https://1prime.ru/20250409/vysylka-856530563.html

румыния

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румыния, rt, задержание