https://1prime.ru/20250501/zaderzhanie-857215575.html
В Румынии задержали корреспондента RT, сообщили СМИ
В Румынии задержали корреспондента RT, сообщили СМИ - 01.05.2025, ПРАЙМ
В Румынии задержали корреспондента RT, сообщили СМИ
Журналиста RT Чея Боуза задержали по прилету в румынскую столицу Бухарест, где он должен был освещать выборы, сообщил в четверг РИА Новости представитель... | 01.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-01T19:28+0300
2025-05-01T19:28+0300
2025-05-01T19:29+0300
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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Журналиста RT Чея Боуза задержали по прилету в румынскую столицу Бухарест, где он должен был освещать выборы, сообщил в четверг РИА Новости представитель телеканала."Нашего корреспондента Чея Боуза задержали по прилету в Бухарест. Он прилетел туда освещать выборы в Румынии", - сказал собеседник агентства.Он также процитировал рассказ журналиста, сообщившего, что полиция пришла задерживать его прямо в самолет. Полицейских было шесть человек, они заявили, что их "старшие" хотят "поговорить" с корреспондентом.Президентские выборы в Румынии запланированы на 4 мая. Если возникнет необходимость проведения второго тура, то он пройдет 18 мая.
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румыния, rt, задержание
Происшествия, РУМЫНИЯ, RT, задержание
В Румынии задержали корреспондента RT, сообщили СМИ
РИА Новости: в Румынии задержали корреспондента RT Чея Боуза
МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Журналиста RT Чея Боуза задержали по прилету в румынскую столицу Бухарест, где он должен был освещать выборы, сообщил в четверг РИА Новости представитель телеканала.
"Нашего корреспондента Чея Боуза задержали по прилету в Бухарест. Он прилетел туда освещать выборы в Румынии", - сказал собеседник агентства.
Он также процитировал рассказ журналиста, сообщившего, что полиция пришла задерживать его прямо в самолет. Полицейских было шесть человек, они заявили, что их "старшие" хотят "поговорить" с корреспондентом.
В Румынии отреагировали на высылку двух своих дипломатов из России
Президентские выборы в Румынии запланированы на 4 мая. Если возникнет необходимость проведения второго тура, то он пройдет 18 мая.