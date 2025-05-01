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Захарова прокомментировала задержание журналист RT в Румынии - 01.05.2025, ПРАЙМ
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Захарова прокомментировала задержание журналист RT в Румынии
Захарова прокомментировала задержание журналист RT в Румынии - 01.05.2025, ПРАЙМ
Захарова прокомментировала задержание журналист RT в Румынии
Журналист RT Чей Боуз, которого задержали в Румынии, легально пересек границу и ничего не нарушал, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. | 01.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-01T21:00+0300
2025-05-01T21:08+0300
происшествия
мария захарова
румыния
rt
задержание
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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Журналист RT Чей Боуз, которого задержали в Румынии, легально пересек границу и ничего не нарушал, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Он ничего не нарушал, пересек границу легально… Но ему не дали не то что выйти из самолета, ему не дали забрать его вещи из самолета", - сказала Захарова в эфире телеканала RT.Также она отметила, что, задержав журналиста RT Чея Боуза в Румынии, ему запретили заниматься профессиональной деятельностью."Это журналист, он занимается своей профессиональной деятельностью и ему не просто мешают это делать, ему запрещают это делать", - сказала Захарова.
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мария захарова, румыния, rt, задержание
Происшествия, Мария Захарова, РУМЫНИЯ, RT, задержание
21:00 01.05.2025 (обновлено: 21:08 01.05.2025)
 
Захарова прокомментировала задержание журналист RT в Румынии

Захарова: журналист RT Чей Боуз легально пересек границу Румынии, ничего не нарушал

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкИнтервью официального представителя МИД РФ М. Захаровой агентству РИА Новости
Интервью официального представителя МИД РФ М. Захаровой агентству РИА Новости - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Журналист RT Чей Боуз, которого задержали в Румынии, легально пересек границу и ничего не нарушал, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Он ничего не нарушал, пересек границу легально… Но ему не дали не то что выйти из самолета, ему не дали забрать его вещи из самолета", - сказала Захарова в эфире телеканала RT.
Также она отметила, что, задержав журналиста RT Чея Боуза в Румынии, ему запретили заниматься профессиональной деятельностью.
"Это журналист, он занимается своей профессиональной деятельностью и ему не просто мешают это делать, ему запрещают это делать", - сказала Захарова.
%Логотип телеканала RT (Russia Today) - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2025
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19:28
 
ПроисшествияМария ЗахароваРУМЫНИЯRTзадержание
 
 
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