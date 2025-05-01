https://1prime.ru/20250501/zaderzhanie-857216687.html

Захарова прокомментировала задержание журналист RT в Румынии

Захарова прокомментировала задержание журналист RT в Румынии - 01.05.2025, ПРАЙМ

Захарова прокомментировала задержание журналист RT в Румынии

Журналист RT Чей Боуз, которого задержали в Румынии, легально пересек границу и ничего не нарушал, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. | 01.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-01T21:00+0300

2025-05-01T21:00+0300

2025-05-01T21:08+0300

происшествия

мария захарова

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rt

задержание

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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Журналист RT Чей Боуз, которого задержали в Румынии, легально пересек границу и ничего не нарушал, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Он ничего не нарушал, пересек границу легально… Но ему не дали не то что выйти из самолета, ему не дали забрать его вещи из самолета", - сказала Захарова в эфире телеканала RT.Также она отметила, что, задержав журналиста RT Чея Боуза в Румынии, ему запретили заниматься профессиональной деятельностью."Это журналист, он занимается своей профессиональной деятельностью и ему не просто мешают это делать, ему запрещают это делать", - сказала Захарова.

https://1prime.ru/20250501/zaderzhanie-857215575.html

румыния

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мария захарова, румыния, rt, задержание