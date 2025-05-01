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Министр обороны Украины заявил о реорганизации в системе оборонных закупок

Министр обороны Украины заявил о реорганизации в системе оборонных закупок - 01.05.2025, ПРАЙМ

Министр обороны Украины заявил о реорганизации в системе оборонных закупок

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о реорганизации государственного оператора тыла (ГОТ), занимающегося закупками продукции оборонного назначения. | 01.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-01T23:15+0300

2025-05-01T23:15+0300

2025-05-01T23:15+0300

вооружения

минобороны украины

реорганизация

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МОСКВА, 1 мая – ПРАЙМ. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о реорганизации государственного оператора тыла (ГОТ), занимающегося закупками продукции оборонного назначения. "С целью масштабирования начатых реформ я подписал приказ о создании комиссии по реорганизации государственного оператора тыла. Ее возглавит Арсен Жумадилов, директор агентства оборонных закупок (АОЗ). Комиссия будет работать на базе АОЗ. До завершения военного положения мы готовим почву для объединения двух ключевых институтов - АОЗ и ГОТ", - написал Умеров в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Он добавил, что объединение структур позволит избежать дублирования их функций, оптимизирует управление и усилит скорость обеспечения армии. Агентство оборонных закупок отвечает за закупки продукции оборонного назначения, а государственный оператор тыла занимается вещевым и продовольственным обеспечением ВСУ. Обе структуры были созданы в декабре 2023 года. Издание "Украинская правда" 10 марта писало, что украинское агентство оборонных закупок за 2024 год недопоставило на фронт оружия на 2,4 миллиарда долларов. В частности, по данным СМИ, в 2024 году были заключены контракты о поставках почти 100 тысяч штук снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, но до фронта дошло менее 10% от заказанного. В конце ноября 2024 года госбюро расследований Украины возбудило уголовное дело после поставок ВСУ бракованных 120-миллиметровых мин. Телеканал ТСН сообщал, что украинские военнослужащие жаловались на некачественную партию мин калибра 120 миллиметров производства госконцерна "Укроборонпром". Позднее украинская журналистка Юлия Кириенко-Меринова сообщила, что "Укроборонпром" поставил ВСУ также партию бракованных мин калибра 82 миллиметра.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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минобороны украины, реорганизация