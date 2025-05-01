https://1prime.ru/20250501/zelenskiy-857207249.html

"Афера Зеленского". На Западе оценили ресурсную сделку Украины и США

"Афера Зеленского". На Западе оценили ресурсную сделку Украины и США - 01.05.2025, ПРАЙМ

"Афера Зеленского". На Западе оценили ресурсную сделку Украины и США

Владимир Зеленский обманул США, заключив сделку по природным ресурсам. Об этом пишет ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети Х. | 01.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-01T12:51+0300

2025-05-01T12:51+0300

2025-05-01T12:56+0300

политика

сша

украина

запад

скотт бессент

владимир зеленский

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/84255/42/842554206_0:0:2387:1343_1920x0_80_0_0_e136c5650969a94ba978b9cc08ee910b.jpg

МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Владимир Зеленский обманул США, заключив сделку по природным ресурсам. Об этом пишет ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети Х."На Украине нет доступных редкоземельных металлов, если они вообще есть, согласно данным геологической службы США. Добыча тех ископаемых, что у них есть, обойдется во много раз дороже их потенциальной рыночной стоимости. Это афера, как и все остальное, что Зеленский протолкнул Западу", — подчеркнул Боуз.В четверг Министерство финансов США объявило о подписании соглашения между Вашингтоном и Киевом по сделке в сфере природных ресурсов.Соглашение предусматривает создание двустороннего инвестиционного фонда, предназначенного для финансирования восстановления Украины. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что эта сделка демонстрирует России долгосрочную приверженность США мирному урегулированию украинского кризиса.По информации газеты New York Times, данное соглашение не предусматривает предоставление американских гарантий безопасности Украине.

https://1prime.ru/20250501/rada-857202195.html

сша

украина

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, украина, запад, скотт бессент, владимир зеленский, мировая экономика