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"Афера Зеленского". На Западе оценили ресурсную сделку Украины и США - 01.05.2025, ПРАЙМ
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"Афера Зеленского". На Западе оценили ресурсную сделку Украины и США
"Афера Зеленского". На Западе оценили ресурсную сделку Украины и США - 01.05.2025, ПРАЙМ
"Афера Зеленского". На Западе оценили ресурсную сделку Украины и США
Владимир Зеленский обманул США, заключив сделку по природным ресурсам. Об этом пишет ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети Х. | 01.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-01T12:51+0300
2025-05-01T12:56+0300
политика
сша
украина
запад
скотт бессент
владимир зеленский
мировая экономика
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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Владимир Зеленский обманул США, заключив сделку по природным ресурсам. Об этом пишет ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети Х."На Украине нет доступных редкоземельных металлов, если они вообще есть, согласно данным геологической службы США. Добыча тех ископаемых, что у них есть, обойдется во много раз дороже их потенциальной рыночной стоимости. Это афера, как и все остальное, что Зеленский протолкнул Западу", — подчеркнул Боуз.В четверг Министерство финансов США объявило о подписании соглашения между Вашингтоном и Киевом по сделке в сфере природных ресурсов.Соглашение предусматривает создание двустороннего инвестиционного фонда, предназначенного для финансирования восстановления Украины. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что эта сделка демонстрирует России долгосрочную приверженность США мирному урегулированию украинского кризиса.По информации газеты New York Times, данное соглашение не предусматривает предоставление американских гарантий безопасности Украине.
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сша, украина, запад, скотт бессент, владимир зеленский, мировая экономика
Политика, США, УКРАИНА, ЗАПАД, Скотт Бессент, Владимир Зеленский, Мировая экономика
12:51 01.05.2025 (обновлено: 12:56 01.05.2025)
 
"Афера Зеленского". На Западе оценили ресурсную сделку Украины и США

Боуз: Зеленский, заключив сделку по природным ресурсам, обманул США

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Владимир Зеленский обманул США, заключив сделку по природным ресурсам. Об этом пишет ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети Х.
"На Украине нет доступных редкоземельных металлов, если они вообще есть, согласно данным геологической службы США. Добыча тех ископаемых, что у них есть, обойдется во много раз дороже их потенциальной рыночной стоимости. Это афера, как и все остальное, что Зеленский протолкнул Западу", — подчеркнул Боуз.
В четверг Министерство финансов США объявило о подписании соглашения между Вашингтоном и Киевом по сделке в сфере природных ресурсов.
Соглашение предусматривает создание двустороннего инвестиционного фонда, предназначенного для финансирования восстановления Украины. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что эта сделка демонстрирует России долгосрочную приверженность США мирному урегулированию украинского кризиса.
По информации газеты New York Times, данное соглашение не предусматривает предоставление американских гарантий безопасности Украине.
Здание Белого дома, Вашингтон, США
В Раде оценили подписание ресурсной сделки с США
08:18
 
ПолитикаСШАУКРАИНАЗАПАДСкотт БессентВладимир ЗеленскийМировая экономика
 
 
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