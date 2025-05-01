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"Афера Зеленского". На Западе оценили ресурсную сделку Украины и США
"Афера Зеленского". На Западе оценили ресурсную сделку Украины и США - 01.05.2025, ПРАЙМ
"Афера Зеленского". На Западе оценили ресурсную сделку Украины и США
Владимир Зеленский обманул США, заключив сделку по природным ресурсам. Об этом пишет ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети Х. | 01.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-01T12:51+0300
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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Владимир Зеленский обманул США, заключив сделку по природным ресурсам. Об этом пишет ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети Х."На Украине нет доступных редкоземельных металлов, если они вообще есть, согласно данным геологической службы США. Добыча тех ископаемых, что у них есть, обойдется во много раз дороже их потенциальной рыночной стоимости. Это афера, как и все остальное, что Зеленский протолкнул Западу", — подчеркнул Боуз.В четверг Министерство финансов США объявило о подписании соглашения между Вашингтоном и Киевом по сделке в сфере природных ресурсов.Соглашение предусматривает создание двустороннего инвестиционного фонда, предназначенного для финансирования восстановления Украины. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что эта сделка демонстрирует России долгосрочную приверженность США мирному урегулированию украинского кризиса.По информации газеты New York Times, данное соглашение не предусматривает предоставление американских гарантий безопасности Украине.
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Политика, США, УКРАИНА, ЗАПАД, Скотт Бессент, Владимир Зеленский, Мировая экономика
"Афера Зеленского". На Западе оценили ресурсную сделку Украины и США
Боуз: Зеленский, заключив сделку по природным ресурсам, обманул США
МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ.
Владимир Зеленский обманул США, заключив сделку по природным ресурсам. Об этом пишет ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети Х
.
"На Украине нет доступных редкоземельных металлов, если они вообще есть, согласно данным геологической службы США. Добыча тех ископаемых, что у них есть, обойдется во много раз дороже их потенциальной рыночной стоимости. Это афера, как и все остальное, что Зеленский протолкнул Западу", — подчеркнул Боуз.
В четверг Министерство финансов США объявило о подписании соглашения между Вашингтоном и Киевом по сделке в сфере природных ресурсов.
Соглашение предусматривает создание двустороннего инвестиционного фонда, предназначенного для финансирования восстановления Украины. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что эта сделка демонстрирует России долгосрочную приверженность США мирному урегулированию украинского кризиса.
По информации газеты New York Times, данное соглашение не предусматривает предоставление американских гарантий безопасности Украине.
В Раде оценили подписание ресурсной сделки с США