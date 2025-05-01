https://1prime.ru/20250501/zelenskiy-857210433.html

"Большой праздник". Политики объяснили, чем Зеленского пугает парад Победы

"Большой праздник". Политики объяснили, чем Зеленского пугает парад Победы - 01.05.2025, ПРАЙМ

"Большой праздник". Политики объяснили, чем Зеленского пугает парад Победы

Главу киевского режима Владимира Зеленского пугает парад Победы в Москве, потому что этот парад может в очередной раз опровергнуть миф об изоляции Российской... | 01.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-01T15:50+0300

2025-05-01T15:50+0300

2025-05-01T15:50+0300

политика

владимир зеленский

парад

9 мая

москва

мнение

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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Главу киевского режима Владимира Зеленского пугает парад Победы в Москве, потому что этот парад может в очередной раз опровергнуть миф об изоляции Российской Федерации. Такое мнение высказал в беседе с газетой "АиФ" депутат ГД РФ Алексей Чепа.По его словам, главе киевского режима хочется помешать проведению парада в Москве, поскольку "для всего прогрессивного человечества это большой праздник"."Понятно, что киевский режим, для которого многие фашистские прихвостни сегодня стали национальными героями, пытается каким-то образом поломать эту картину", - сказал депутат. Также он отметил, что сегодня для всех очевидно, что никакой изоляции Российской Федерации не существует."И сегодня многих политиков бесит, когда начинают звучать голоса, говорящие о правде, истинной причине украинского конфликта и о том, кто является его организатором", - отметил Чепа.Недавно Зеленский сделал агрессивное заявление, прозрачно намекнув, что Вооруженные силы Украины намерены 9 мая нанести удар по Москве.

https://1prime.ru/20250430/karlson-857197751.html

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владимир зеленский, парад, 9 мая, москва, мнение