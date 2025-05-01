Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Большой праздник". Политики объяснили, чем Зеленского пугает парад Победы - 01.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250501/zelenskiy-857210433.html
"Большой праздник". Политики объяснили, чем Зеленского пугает парад Победы
"Большой праздник". Политики объяснили, чем Зеленского пугает парад Победы - 01.05.2025, ПРАЙМ
"Большой праздник". Политики объяснили, чем Зеленского пугает парад Победы
Главу киевского режима Владимира Зеленского пугает парад Победы в Москве, потому что этот парад может в очередной раз опровергнуть миф об изоляции Российской... | 01.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-01T15:50+0300
2025-05-01T15:50+0300
политика
владимир зеленский
парад
9 мая
москва
мнение
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/42/842554206_0:0:2387:1343_1920x0_80_0_0_e136c5650969a94ba978b9cc08ee910b.jpg
МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Главу киевского режима Владимира Зеленского пугает парад Победы в Москве, потому что этот парад может в очередной раз опровергнуть миф об изоляции Российской Федерации. Такое мнение высказал в беседе с газетой "АиФ" депутат ГД РФ Алексей Чепа.По его словам, главе киевского режима хочется помешать проведению парада в Москве, поскольку "для всего прогрессивного человечества это большой праздник"."Понятно, что киевский режим, для которого многие фашистские прихвостни сегодня стали национальными героями, пытается каким-то образом поломать эту картину", - сказал депутат. Также он отметил, что сегодня для всех очевидно, что никакой изоляции Российской Федерации не существует."И сегодня многих политиков бесит, когда начинают звучать голоса, говорящие о правде, истинной причине украинского конфликта и о том, кто является его организатором", - отметил Чепа.Недавно Зеленский сделал агрессивное заявление, прозрачно намекнув, что Вооруженные силы Украины намерены 9 мая нанести удар по Москве.
https://1prime.ru/20250430/karlson-857197751.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/42/842554206_133:0:2254:1591_1920x0_80_0_0_fedcd5b2f10a014d23c537254938f446.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир зеленский, парад, 9 мая, москва, мнение
Политика, Владимир Зеленский, парад, 9 мая, МОСКВА, мнение
15:50 01.05.2025
 
"Большой праздник". Политики объяснили, чем Зеленского пугает парад Победы

Чепа: Зеленский боится, что парад Победы в Москве разрушит миф об изоляции РФ

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Главу киевского режима Владимира Зеленского пугает парад Победы в Москве, потому что этот парад может в очередной раз опровергнуть миф об изоляции Российской Федерации. Такое мнение высказал в беседе с газетой "АиФ" депутат ГД РФ Алексей Чепа.
По его словам, главе киевского режима хочется помешать проведению парада в Москве, поскольку "для всего прогрессивного человечества это большой праздник".
"Понятно, что киевский режим, для которого многие фашистские прихвостни сегодня стали национальными героями, пытается каким-то образом поломать эту картину", - сказал депутат.
Также он отметил, что сегодня для всех очевидно, что никакой изоляции Российской Федерации не существует.
Такер Карлсон во время интервью с Владимиром Путиным - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2025
Карлсон допустил причастность режима Зеленского к покушению на Трампа
Вчера, 23:25
"И сегодня многих политиков бесит, когда начинают звучать голоса, говорящие о правде, истинной причине украинского конфликта и о том, кто является его организатором", - отметил Чепа.
Недавно Зеленский сделал агрессивное заявление, прозрачно намекнув, что Вооруженные силы Украины намерены 9 мая нанести удар по Москве.
 
ПолитикаВладимир Зеленскийпарад9 маяМОСКВАмнение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала