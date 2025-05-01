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Золото дешевеет почти на три процента - 01.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250501/zoloto--857213094.html
Золото дешевеет почти на три процента
Золото дешевеет почти на три процента - 01.05.2025, ПРАЙМ
Золото дешевеет почти на три процента
Цена на золото в четверг вечером снижается почти на 3% на фоне ослабления факторов риска, свидетельствуют данные торгов. | 01.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-01T17:21+0300
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экономика
рынки
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китай
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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Цена на золото в четверг вечером снижается почти на 3% на фоне ослабления факторов риска, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.16 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 89,89 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 2,71%, - до 3 229,21 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевел на 0,62% - до 32,33 доллара за унцию. Инвесторы оценивают перспективы торговли США с другими странами. Так, днем ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что представители Соединенных Штатов и Китая ведут переговоры о торговой сделке. Золото традиционно является активом-убежищем, спрос на который поднимается в случае усиления глобальной неопределенности. Ослабление напряженности, в свою очередь, сдерживает спрос на более надежные активы и цены на них.
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рынки, сша, китай, дональд трамп, comex
Экономика, Рынки, США, КИТАЙ, Дональд Трамп, Comex
17:21 01.05.2025 (обновлено: 18:00 01.05.2025)
 
Золото дешевеет почти на три процента

Золото дешевеет почти на 3% на фоне ослабления факторов риска в четверг вечером

© Unsplah/Jingming PanЗолотые слитки
Золотые слитки
© Unsplah/Jingming Pan
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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Цена на золото в четверг вечером снижается почти на 3% на фоне ослабления факторов риска, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.16 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 89,89 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 2,71%, - до 3 229,21 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевел на 0,62% - до 32,33 доллара за унцию.
Инвесторы оценивают перспективы торговли США с другими странами. Так, днем ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что представители Соединенных Штатов и Китая ведут переговоры о торговой сделке.
Золото традиционно является активом-убежищем, спрос на который поднимается в случае усиления глобальной неопределенности. Ослабление напряженности, в свою очередь, сдерживает спрос на более надежные активы и цены на них.
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