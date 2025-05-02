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"Новые цены". Подешевел самый популярный в России китайский кроссовер
"Новые цены". Подешевел самый популярный в России китайский кроссовер - 02.05.2025, ПРАЙМ
"Новые цены". Подешевел самый популярный в России китайский кроссовер
Цены на все комплектации самого популярного на рынке России китайского компактного кроссовера Haval Jolion выпуска 2024 года с начала мая упали на 150 тыс... | 02.05.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Цены на все комплектации самого популярного на рынке России китайского компактного кроссовера Haval Jolion выпуска 2024 года с начала мая упали на 150 тыс. руб., или на 5,3-7,3%. Об этом рассказывается в публикации портала "Автоновости дня".Как сообщается, новые цены на Haval Jolion 2024 года выпуска выглядят следующим образом: переднеприводная Comfort с МКПП — 1,899 млн., переднеприводная Elite с "роботом" — 2,199 млн, переднеприводная Premium с "роботом" — 2,399 млн, полноприводная Elite с "роботом" — 2,349 млн, полноприводная Premium с "роботом" — 2,549 млн, полноприводная Tech+ — 2,699 млн. руб.При этом авторы статьи отмечают, что у автомобилей 2024 года выпуска пропала прямая выгода: приобретая переднеприводные модели Haval Jolion, можно было сэкономить 100 тыс. руб., а в случае с полноприводными - 200 тыс. руб. Но с учетом снижения цен прошлогодние переднеприводные модели все-таки подешевели на 50 тыс., тогда как полноприводные на те же 50 тыс. руб. подорожали.Haval Jolion во всех комплектациях оснащен бензиновым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом объемом 1,5 л, который в переднеприводной версии выдает 143 л.с., а в полноприводной - 150 л.с. В комплектации Comfort стоит шестиступенчатая механическая коробка передач, в других комплектациях - семиступенчатый "робот" DCT.
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"Новые цены". Подешевел самый популярный в России китайский кроссовер
"Автоновости дня": Haval в РФ снизил цены на кроссовер Jolion 2024 года выпуска
МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ.
Цены на все комплектации самого популярного на рынке России китайского компактного кроссовера Haval Jolion выпуска 2024 года с начала мая упали на 150 тыс. руб., или на 5,3-7,3%. Об этом рассказывается в публикации портала "Автоновости дня"
.
Как сообщается, новые цены на Haval Jolion 2024 года выпуска выглядят следующим образом: переднеприводная Comfort с МКПП — 1,899 млн., переднеприводная Elite с "роботом" — 2,199 млн, переднеприводная Premium с "роботом" — 2,399 млн, полноприводная Elite с "роботом" — 2,349 млн, полноприводная Premium с "роботом" — 2,549 млн, полноприводная Tech+ — 2,699 млн. руб.
При этом авторы статьи отмечают, что у автомобилей 2024 года выпуска пропала прямая выгода: приобретая переднеприводные модели Haval Jolion, можно было сэкономить 100 тыс. руб., а в случае с полноприводными - 200 тыс. руб. Но с учетом снижения цен прошлогодние переднеприводные модели все-таки подешевели на 50 тыс., тогда как полноприводные на те же 50 тыс. руб. подорожали.
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Haval Jolion во всех комплектациях оснащен бензиновым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом объемом 1,5 л, который в переднеприводной версии выдает 143 л.с., а в полноприводной - 150 л.с. В комплектации Comfort стоит шестиступенчатая механическая коробка передач, в других комплектациях - семиступенчатый "робот" DCT.