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Шольц призвал не спешить с запретом партии "Альтернатива для Германии"

Шольц призвал не спешить с запретом партии "Альтернатива для Германии" - 02.05.2025, ПРАЙМ

Шольц призвал не спешить с запретом партии "Альтернатива для Германии"

Канцлера Германии Олаф Шольц призвал не торопиться и тщательно взвесить возможную процедуру запрета партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), передает его слова | 02.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-02T13:54+0300

2025-05-02T13:54+0300

2025-05-02T13:54+0300

германия

олаф шольц

адг

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БЕРЛИН, 2 мая - ПРАЙМ. Канцлера Германии Олаф Шольц призвал не торопиться и тщательно взвесить возможную процедуру запрета партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), передает его слова агентство Рейтер. Ранее ведомство по охране конституции ФРГ приписало "Альтернативе для Германии" (АдГ) статус правоэкстремистской партии на территории всей страны. Это решение позволит расширить арсенал средств слежки за организацией и считается одним из промежуточных шагов к запрету партии, по ряду недавних опросов обогнавшей победившего на досрочных выборах блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). "Я против быстрого удара. Мы должны тщательно взвесить данную классификацию", - прокомментировал Шольц решение контрразведки на конференции Протестантской церкви в Ганновере. Шольц уточнил, что при возможной процедуре запрета партии не должно быть поспешности. В 2023 году федеральное ведомство по охране конституции Германии признало правоэкстремистскими отделения АдГ в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт. На федеральном уровне партия до недавних пор лишь подозревалось в экстремизме, это считается более низкой угрозой. В июне 2023 года Институт прав человека ФРГ опубликовал доклад, согласно которому условия для запрета АдГ выполнены. Сама АдГ обвиняет власти Германии в травле партии и подавлении инакомыслия.

https://1prime.ru/20250502/germaniya-857227224.html

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германия, олаф шольц, адг