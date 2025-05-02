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Маск выступил с обвинениями в связи с возможным запретом АдГ

Маск выступил с обвинениями в связи с возможным запретом АдГ - 02.05.2025, ПРАЙМ

Маск выступил с обвинениями в связи с возможным запретом АдГ

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск назвал возможный запрет активно поддерживаемой им немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), которая | 02.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-02T21:17+0300

2025-05-02T21:17+0300

2025-05-02T21:17+0300

политика

илон маск

германия

адг

запрет

демократия

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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск назвал возможный запрет активно поддерживаемой им немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), которая в пятницу была признана экстремистской на территории всей ФРГ, радикальной атакой на демократию. В пятницу ведомство по охране конституции Германии приписало АдГ статус правоэкстремистской партии на территории всей страны. Это решение позволит расширить арсенал средств слежки за организацией и считается одним из промежуточных шагов к запрету партии, по ряду недавних опросов обогнавшей победившего на досрочных выборах блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Сопредседатели "Альтернативы для Германии" Тино Крупалла и Алиса Вайдель назвали причисление партии к правоэкстремистским движениям ударом по демократическому институту страны. Уходящий канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал не торопиться и тщательно взвесить возможную процедуру запрета АдГ. "Запрет центристской АдГ, самой популярной партии Германии, стал бы радикальной атакой на демократию", - написал Маск в соцсети X, комментируя соответствующую новость. Ранее госсекретарь США Марко Рубио также отреагировал на решение немецкого ведомства, назвав его тиранией и призвав Берлин сменить политический курс. Перед февральскими парламентскими выборами в ФРГ основатель Tesla Илон Маск написал в статье для немецкой газеты Welt, что АдГ является единственной политической силой, способной спасти ФРГ от превращения в "тень своего прежнего я". Публикация этого материала вызвала бурные споры как в редакции Welt, так и в Германии в целом: глава отдела мнений Welt Ева Мари Когель подала заявление об увольнении после выхода материала, а лидер блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц назвал статью беспрецедентным вмешательством в выборы. Это, впрочем, не остановило Маска, который позднее провел онлайн-разговор с сопредседателем АдГ и кандидатом в канцлеры Алисой Вайдель.

https://1prime.ru/20250502/adg-857233828.html

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илон маск, германия, адг, запрет, демократия