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Вице-премьер Афганистана намерен посетить KazanForum в мае

Вице-премьер Афганистана намерен посетить KazanForum в мае - 02.05.2025, ПРАЙМ

Вице-премьер Афганистана намерен посетить KazanForum в мае

Вице-премьер Афганистана Абдул Гани Барадар планирует посетить KazanForum в мае, в афганскую делегацию войдут несколько министров, подтвердил РИА Новости... | 02.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-02T11:46+0300

2025-05-02T11:46+0300

2025-05-02T11:46+0300

афганистан

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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Вице-премьер Афганистана Абдул Гани Барадар планирует посетить KazanForum в мае, в афганскую делегацию войдут несколько министров, подтвердил РИА Новости руководитель Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин. "Приедут первый вице-премьер по экономике Афганистана Абдул Гани Барадар; министр промышленности и торговли Нуруддин Азизи; министр транспорта и гражданской авиации Хамидулла Ахундзаде", - сказал он, отметив, что возглавит делегацию вице-премьер. По его словам, Барадар станет самым высокопоставленным представителем Афганистана, который посетит РФ после прихода талибов к власти. Хабибуллин добавил, что делегацию будут сопровождать руководители ряда компаний Афганистана. "Впервые пройдет выставка афганских товаропроизводителей", - отметил руководитель Российского делового центра в Афганистане. Верховный суд России ранее приостановил запрет деятельности движения "Талибан", который был включен в список террористических организаций. После этого МИД РФ сообщил о решении повысить уровень представительства Афганистана до посла. Как заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов, когда в Москву приедет афганский посол, который будет назначен правительством талибов, это поставит точку в вопросе о признании афганских властей. Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" пройдет с 13 по 18 мая в Казани. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером и фотохостом форума.

https://1prime.ru/20240405/ekonomicheskiy-forum-847099094.html

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афганистан, россия, казань