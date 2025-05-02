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"Власти разрешили". У ЕС появились новые планы по замороженным активам РФ
"Власти разрешили". У ЕС появились новые планы по замороженным активам РФ - 02.05.2025, ПРАЙМ
"Власти разрешили". У ЕС появились новые планы по замороженным активам РФ
В Евросоюзе решили передать €3 млрд из замороженных активов России западным инвесторам, деньги которых, как утверждается, конфисковала Российская Федерация. Об... | 02.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-02T16:14+0300
2025-05-02T16:14+0300
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экономика
евросоюз
euroclear
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выплаты
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. В Евросоюзе решили передать €3 млрд из замороженных активов России западным инвесторам, деньги которых, как утверждается, конфисковала Российская Федерация. Об этом рассказывается в материале информагентства Reuters.Как сообщает агентство, ссылаясь на источники, бельгийский депозитарий Euroclear намерен перераспределить €3 млрд из пула в €10 млрд наличными, которые принадлежат российским компаниям и физлицам, против которых Евросоюз ввел санкции с началом СВО.Вместе с тем отмечается, что власти Бельгии разрешили депозитарию провести выплаты из замороженных российских активов еще в марте, а инвесторов известили об этом 1 апреля. Однако чьи конкретно деньги будут отданы западным бизнесменам, как пишет Reuters, не раскрывают ни бельгийские власти, ни Минфин РФ.В то же время источники агентства утверждают, что указанные выплаты не затронут замороженные в Евросоюзе резервы Банка России (свыше €200 млрд), но "сократят российские запасы, включающие наличные, акции и облигации, которые почти полностью хранятся в Euroclear".
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евросоюз, euroclear, замороженные российские активы, выплаты, инвесторы
Экономика, Евросоюз, Euroclear, замороженные российские активы, выплаты, инвесторы
"Власти разрешили". У ЕС появились новые планы по замороженным активам РФ
Reuters: €3 млрд из замороженных в ЕС активов России отдадут западным инвесторам
МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ.
В Евросоюзе решили передать €3 млрд из замороженных активов России западным инвесторам, деньги которых, как утверждается, конфисковала Российская Федерация. Об этом рассказывается в материале информагентства Reuters
.
Как сообщает агентство, ссылаясь на источники, бельгийский депозитарий Euroclear намерен перераспределить €3 млрд из пула в €10 млрд наличными, которые принадлежат российским компаниям и физлицам, против которых Евросоюз ввел санкции с началом СВО.
Вместе с тем отмечается, что власти Бельгии разрешили депозитарию провести выплаты из замороженных российских активов еще в марте, а инвесторов известили об этом 1 апреля. Однако чьи конкретно деньги будут отданы западным бизнесменам, как пишет Reuters, не раскрывают ни бельгийские власти, ни Минфин РФ.
"Около $5 млрд". РФ предложила США обменять замороженные активы, пишут СМИ
В то же время источники агентства утверждают, что указанные выплаты не затронут замороженные в Евросоюзе резервы Банка России (свыше €200 млрд), но "сократят российские запасы, включающие наличные, акции и облигации, которые почти полностью хранятся в Euroclear".