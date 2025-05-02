https://1prime.ru/20250502/aktivy-857230439.html

"Власти разрешили". У ЕС появились новые планы по замороженным активам РФ

"Власти разрешили". У ЕС появились новые планы по замороженным активам РФ - 02.05.2025, ПРАЙМ

"Власти разрешили". У ЕС появились новые планы по замороженным активам РФ

В Евросоюзе решили передать €3 млрд из замороженных активов России западным инвесторам, деньги которых, как утверждается, конфисковала Российская Федерация. Об... | 02.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-02T16:14+0300

2025-05-02T16:14+0300

2025-05-02T16:15+0300

экономика

евросоюз

euroclear

замороженные российские активы

выплаты

инвесторы

https://cdnn.1prime.ru/img/77102/31/771023180_0:67:1501:911_1920x0_80_0_0_2e0e98151ac5a95985f05279cb2c38fa.jpg

МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. В Евросоюзе решили передать €3 млрд из замороженных активов России западным инвесторам, деньги которых, как утверждается, конфисковала Российская Федерация. Об этом рассказывается в материале информагентства Reuters.Как сообщает агентство, ссылаясь на источники, бельгийский депозитарий Euroclear намерен перераспределить €3 млрд из пула в €10 млрд наличными, которые принадлежат российским компаниям и физлицам, против которых Евросоюз ввел санкции с началом СВО.Вместе с тем отмечается, что власти Бельгии разрешили депозитарию провести выплаты из замороженных российских активов еще в марте, а инвесторов известили об этом 1 апреля. Однако чьи конкретно деньги будут отданы западным бизнесменам, как пишет Reuters, не раскрывают ни бельгийские власти, ни Минфин РФ.В то же время источники агентства утверждают, что указанные выплаты не затронут замороженные в Евросоюзе резервы Банка России (свыше €200 млрд), но "сократят российские запасы, включающие наличные, акции и облигации, которые почти полностью хранятся в Euroclear".

https://1prime.ru/20250416/aktivy-856744126.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

евросоюз, euroclear, замороженные российские активы, выплаты, инвесторы