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Российский рынок акций падает днем в пятницу, как и рубль к юаню

Российский рынок акций падает днем в пятницу, как и рубль к юаню - 02.05.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций падает днем в пятницу, как и рубль к юаню

Российский рынок акций продолжает падение днем в пятницу, как и рубль к юаню на Московской бирже, следует из данных торгов. | 02.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-02T15:15+0300

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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций продолжает падение днем в пятницу, как и рубль к юаню на Московской бирже, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи к 14.58 мск падал на 1,74%, до 2 867,59 пункта. Юань к этому моменту рос на 28 копеек - до 11,44 рубля. Июльский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 0,82%, до 61,61 доллара за баррель. Рубль довольно резко снижается, пара CNY/RUB растет на 2,4%, до 11,44 рубля, последние месяцы курс национальной валюты рос, несмотря на падение цен на нефть, рассказал Альберт Короев из "БКС Мир инвестиций". НЕГАТИВ В ГЕОПОЛИТИКЕ "В центре внимания российских трейдеров вновь геополитика. Новая волна пессимизма накрыла российский рынок после заявлений американской стороны, что США могут перестать играть роль посредника в урегулировании конфликта России и Украины. Негатива также добавляют заявления о неизменности санкций против России со стороны США", - комментирует Алексей Примак из Института финансово-инвестиционных технологий. В итоге инвесторы предпочли воспользоваться открытыми торгами в длинные праздничные выходные и сократить свои риски, продавая российские акции, заключает эксперт. "Российский рынок акций снижается на торгах пятницы… Объем торгов к этому часу достаточно существенный для выходного дня - около 30 миллиардов в бумагах состава индекса. Снижение проходит широким фронтом на фоне геополитических новостей", - отмечает Короев. "В сенате угрожают введением пошлин до 500% для стран покупателей российской нефти, урана и др. В ЕС, в свою очередь, подтвердили работу над 17-м пакетом санкций против РФ", - добавляет он. ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК Среди немногих ценных бумаг, показывающих рост, акции "Полюса" (+0,95%), идущие вверх вслед за ценами на золото, и акции "ОВК" (+0,24%). Цены на золото поднимаются, так как вопрос о прекращении торгового конфликта между США и Китаем пока далек от разрешения, а доллар продолжает слабеть по отношению к мировым резервным валютам, пояснила Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. "Лидером снижения оказалась "СПБ Биржа" (-4,91%), возможно, это связано с неоправданными ожиданиями по поводу скорой отмены части санкций", - добавила Мильчакова. Также значительно снижаются акции "Сегежи" (-3,9%), АФК "Система" (-3,88%), расписки Ozon (-3,83%), акции ПИКа (-3,73%), "Камаза" (-3,69%). Из "тяжеловесов" отдельно стоит отметить "Газпром" - его акции дешевеют на 2,9%, тогда как бумаги "Лукойла" снижаются на 1,31%. ПРОГНОЗЫ "Наши ориентиры для курса доллара, евро и юаня к рублю до конца дня: 82–83, 93–94 и 11,3–11,4 рубля соответственно. Актуальный коридор для индекса Мосбиржи: 2800–2900 пунктов", - рассказала Мильчакова из Freedom Finance Global. "Аналитики БКС ожидают ослабления рубля после завершения периода налоговых выплат в апреле при поддержке сезонного спроса на валюту и восстановления импорта. 30 апреля истек указ об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что механизм репатриации и продажи части валютной выручки будет продлен", - рассказал Короев из "БКС Мир инвестиций". Индекс российских акций в ходе падения последних трех дней уже нивелировал практически половину своего апрельского роста на ожиданиях быстрого перемирия и находится очень близко к довольно сильному техническому уровню поддержки на уровне 2850–2880 пунктов, отмечает Примак из Института финансово-инвестиционных технологий. "Сейчас игроки на нашем рынке закладывают в ценах полный негатив по отношению к достижению мира на Украине в ближайшее время. Длительные праздники и перерыв в торгах способствуют такому пессимизму", - заключает он.

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рынки, акции, торги, российский рынок акций, юань, мосбиржа