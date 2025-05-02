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Российский рынок акций падает днем в пятницу, как и рубль к юаню
Российский рынок акций падает днем в пятницу, как и рубль к юаню - 02.05.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций падает днем в пятницу, как и рубль к юаню
Российский рынок акций продолжает падение днем в пятницу, как и рубль к юаню на Московской бирже, следует из данных торгов. | 02.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-02T15:15+0300
2025-05-02T15:15+0300
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций продолжает падение днем в пятницу, как и рубль к юаню на Московской бирже, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи к 14.58 мск падал на 1,74%, до 2 867,59 пункта. Юань к этому моменту рос на 28 копеек - до 11,44 рубля. Июльский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 0,82%, до 61,61 доллара за баррель. Рубль довольно резко снижается, пара CNY/RUB растет на 2,4%, до 11,44 рубля, последние месяцы курс национальной валюты рос, несмотря на падение цен на нефть, рассказал Альберт Короев из "БКС Мир инвестиций". НЕГАТИВ В ГЕОПОЛИТИКЕ "В центре внимания российских трейдеров вновь геополитика. Новая волна пессимизма накрыла российский рынок после заявлений американской стороны, что США могут перестать играть роль посредника в урегулировании конфликта России и Украины. Негатива также добавляют заявления о неизменности санкций против России со стороны США", - комментирует Алексей Примак из Института финансово-инвестиционных технологий. В итоге инвесторы предпочли воспользоваться открытыми торгами в длинные праздничные выходные и сократить свои риски, продавая российские акции, заключает эксперт. "Российский рынок акций снижается на торгах пятницы… Объем торгов к этому часу достаточно существенный для выходного дня - около 30 миллиардов в бумагах состава индекса. Снижение проходит широким фронтом на фоне геополитических новостей", - отмечает Короев. "В сенате угрожают введением пошлин до 500% для стран покупателей российской нефти, урана и др. В ЕС, в свою очередь, подтвердили работу над 17-м пакетом санкций против РФ", - добавляет он. ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК Среди немногих ценных бумаг, показывающих рост, акции "Полюса" (+0,95%), идущие вверх вслед за ценами на золото, и акции "ОВК" (+0,24%). Цены на золото поднимаются, так как вопрос о прекращении торгового конфликта между США и Китаем пока далек от разрешения, а доллар продолжает слабеть по отношению к мировым резервным валютам, пояснила Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. "Лидером снижения оказалась "СПБ Биржа" (-4,91%), возможно, это связано с неоправданными ожиданиями по поводу скорой отмены части санкций", - добавила Мильчакова. Также значительно снижаются акции "Сегежи" (-3,9%), АФК "Система" (-3,88%), расписки Ozon (-3,83%), акции ПИКа (-3,73%), "Камаза" (-3,69%). Из "тяжеловесов" отдельно стоит отметить "Газпром" - его акции дешевеют на 2,9%, тогда как бумаги "Лукойла" снижаются на 1,31%. ПРОГНОЗЫ "Наши ориентиры для курса доллара, евро и юаня к рублю до конца дня: 82–83, 93–94 и 11,3–11,4 рубля соответственно. Актуальный коридор для индекса Мосбиржи: 2800–2900 пунктов", - рассказала Мильчакова из Freedom Finance Global. "Аналитики БКС ожидают ослабления рубля после завершения периода налоговых выплат в апреле при поддержке сезонного спроса на валюту и восстановления импорта. 30 апреля истек указ об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что механизм репатриации и продажи части валютной выручки будет продлен", - рассказал Короев из "БКС Мир инвестиций". Индекс российских акций в ходе падения последних трех дней уже нивелировал практически половину своего апрельского роста на ожиданиях быстрого перемирия и находится очень близко к довольно сильному техническому уровню поддержки на уровне 2850–2880 пунктов, отмечает Примак из Института финансово-инвестиционных технологий. "Сейчас игроки на нашем рынке закладывают в ценах полный негатив по отношению к достижению мира на Украине в ближайшее время. Длительные праздники и перерыв в торгах способствуют такому пессимизму", - заключает он.
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рынки, акции, торги, российский рынок акций, юань, мосбиржа
Экономика, Рынки, Акции, Торги, российский рынок акций, юань, Мосбиржа
МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций продолжает падение днем в пятницу, как и рубль к юаню на Московской бирже, следует из данных торгов.
Индекс Мосбиржи к 14.58 мск падал на 1,74%, до 2 867,59 пункта.
Юань к этому моменту рос на 28 копеек - до 11,44 рубля.
Июльский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 0,82%, до 61,61 доллара за баррель.
Рубль довольно резко снижается, пара CNY/RUB растет на 2,4%, до 11,44 рубля, последние месяцы курс национальной валюты рос, несмотря на падение цен на нефть, рассказал Альберт Короев из "БКС Мир инвестиций".
"В центре внимания российских трейдеров вновь геополитика. Новая волна пессимизма накрыла российский рынок после заявлений американской стороны, что США могут перестать играть роль посредника в урегулировании конфликта России и Украины. Негатива также добавляют заявления о неизменности санкций против России со стороны США", - комментирует Алексей Примак из Института финансово-инвестиционных технологий.
В итоге инвесторы предпочли воспользоваться открытыми торгами в длинные праздничные выходные и сократить свои риски, продавая российские акции, заключает эксперт.
"Российский рынок акций снижается на торгах пятницы… Объем торгов к этому часу достаточно существенный для выходного дня - около 30 миллиардов в бумагах состава индекса. Снижение проходит широким фронтом на фоне геополитических новостей", - отмечает Короев.
"В сенате угрожают введением пошлин до 500% для стран покупателей российской нефти, урана и др. В ЕС, в свою очередь, подтвердили работу над 17-м пакетом санкций против РФ", - добавляет он.
ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК
Среди немногих ценных бумаг, показывающих рост, акции "Полюса" (+0,95%), идущие вверх вслед за ценами на золото, и акции "ОВК" (+0,24%).
Цены на золото поднимаются, так как вопрос о прекращении торгового конфликта между США и Китаем пока далек от разрешения, а доллар продолжает слабеть по отношению к мировым резервным валютам, пояснила Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.
"Лидером снижения оказалась "СПБ Биржа" (-4,91%), возможно, это связано с неоправданными ожиданиями по поводу скорой отмены части санкций", - добавила Мильчакова.
Также значительно снижаются акции "Сегежи" (-3,9%), АФК "Система" (-3,88%), расписки Ozon (-3,83%), акции ПИКа (-3,73%), "Камаза" (-3,69%).
Из "тяжеловесов" отдельно стоит отметить "Газпром" - его акции дешевеют на 2,9%, тогда как бумаги "Лукойла" снижаются на 1,31%.
"Наши ориентиры для курса доллара, евро и юаня к рублю до конца дня: 82–83, 93–94 и 11,3–11,4 рубля соответственно. Актуальный коридор для индекса Мосбиржи: 2800–2900 пунктов", - рассказала Мильчакова из Freedom Finance Global.
"Аналитики БКС ожидают ослабления рубля после завершения периода налоговых выплат в апреле при поддержке сезонного спроса на валюту и восстановления импорта. 30 апреля истек указ об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что механизм репатриации и продажи части валютной выручки будет продлен", - рассказал Короев из "БКС Мир инвестиций".
Индекс российских акций в ходе падения последних трех дней уже нивелировал практически половину своего апрельского роста на ожиданиях быстрого перемирия и находится очень близко к довольно сильному техническому уровню поддержки на уровне 2850–2880 пунктов, отмечает Примак из Института финансово-инвестиционных технологий.
"Сейчас игроки на нашем рынке закладывают в ценах полный негатив по отношению к достижению мира на Украине в ближайшее время. Длительные праздники и перерыв в торгах способствуют такому пессимизму", - заключает он.
Юань открыл торги в пятницу ростом