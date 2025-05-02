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Российский рынок акций значимо снизился за короткую рабочую неделю

Российский рынок акций значимо снизился за короткую рабочую неделю - 02.05.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций значимо снизился за короткую рабочую неделю

Российский рынок акций за основную торговую сессию пятницы упал на 2,8% за основную сессию и на 5,6% за короткую рабочую неделю, следует из данных Московской... | 02.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-02T18:58+0300

2025-05-02T18:58+0300

2025-05-02T19:04+0300

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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию пятницы упал на 2,8% за основную сессию и на 5,6% за короткую рабочую неделю, следует из данных Московской биржи.Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 2,8%, до 2836,7 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 4,91%, до 1147,39 пункта, долларовый РТС - на 2,8%, до 1096,56 пункта.За неделю индекс Мосбиржи упал на 5,64%, индекс Мосбиржи в юанях - на 6,08%, РТС - на 4,29%.

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мосбиржа, российский рынок акций, снижение