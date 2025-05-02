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Российский рынок акций значимо снизился за короткую рабочую неделю - 02.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250502/aktsii-857233116.html
Российский рынок акций значимо снизился за короткую рабочую неделю
Российский рынок акций значимо снизился за короткую рабочую неделю - 02.05.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций значимо снизился за короткую рабочую неделю
Российский рынок акций за основную торговую сессию пятницы упал на 2,8% за основную сессию и на 5,6% за короткую рабочую неделю, следует из данных Московской... | 02.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-02T18:58+0300
2025-05-02T19:04+0300
экономика
мосбиржа
российский рынок акций
снижение
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию пятницы упал на 2,8% за основную сессию и на 5,6% за короткую рабочую неделю, следует из данных Московской биржи.Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 2,8%, до 2836,7 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 4,91%, до 1147,39 пункта, долларовый РТС - на 2,8%, до 1096,56 пункта.За неделю индекс Мосбиржи упал на 5,64%, индекс Мосбиржи в юанях - на 6,08%, РТС - на 4,29%.
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мосбиржа, российский рынок акций, снижение
Экономика, Мосбиржа, российский рынок акций, снижение
18:58 02.05.2025 (обновлено: 19:04 02.05.2025)
 
Российский рынок акций значимо снизился за короткую рабочую неделю

Мосбиржа: рынок акций РФ упал за сессию на 2,8% и на 5,64% за короткую неделю

© Unsplash/KanchanaraКотировки, сток
Котировки, сток
© Unsplash/Kanchanara
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию пятницы упал на 2,8% за основную сессию и на 5,6% за короткую рабочую неделю, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 2,8%, до 2836,7 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 4,91%, до 1147,39 пункта, долларовый РТС - на 2,8%, до 1096,56 пункта.
За неделю индекс Мосбиржи упал на 5,64%, индекс Мосбиржи в юанях - на 6,08%, РТС - на 4,29%.
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2025
Российский рынок акций снизился в последний день апреля
30 апреля, 20:43
 
ЭкономикаМосбиржароссийский рынок акцийснижение
 
 
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