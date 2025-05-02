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Эксперт спрогнозировал рост спроса на искусственные алмазы к 2030 году

Эксперт спрогнозировал рост спроса на искусственные алмазы к 2030 году - 02.05.2025, ПРАЙМ

Эксперт спрогнозировал рост спроса на искусственные алмазы к 2030 году

Экспансия синтетических алмазов стала необратимой, емкость рынка искусственных камней удвоится к 2030 году и составит около 30 миллиардов долларов, такое мнение | 02.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-02T14:15+0300

2025-05-02T14:15+0300

2025-05-02T14:15+0300

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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Экспансия синтетических алмазов стала необратимой, емкость рынка искусственных камней удвоится к 2030 году и составит около 30 миллиардов долларов, такое мнение высказал РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. Ранее в апреле международная корпорация De Beers - один из самых крупных алмазодобытчиков в мире - сообщила, что сократила добычу алмазов в первом квартале на 11,5% в годовом выражении, до 6,075 миллиона карат. Продажи необработанных камней упали на 3,2% - до 4,715 миллиона карат, выручка от продаж упала в 1,8 раза, до 520 миллионов долларов. "Емкость мирового рынка искусственных алмазов по итогам 2025 года вполне может достичь 17 миллиардов долларов против 14,5 миллиарда в минувшем году и к 2030 году выйти на уровень 30 миллиардов долларов... экспансия синтетических алмазов стала необратимой", - полагает аналитик. По его словам, спад потребления природных бриллиантов обусловлен "наступлением" их искусственных аналогов, которому способствовала сама De Beers. В 2018 году она заявила о выводе на мировой рынок бренда Lightbox для реализации лабораторных алмазов с приличными скидками для формирования в сознании покупателей разницы между природными и синтетическими камнями. Однако в 2024 году сообщила о прекращении их выпуска для изготовления ювелирных украшений из-за обвала цен на искусственные алмазы и нанесенный ими ущерб luxury-индустрии. Цены на них многие годы идут вниз, так как оба способа синтеза алмазов (под большими температурами и давлением и химическим осаждением из газовой среды) постоянно совершенствуются и в настоящее время позволяют получать камни практически идентичного качества с природными и подчас превосходящими их - в них нет бора, азота и иных примесей, влияющих на оптические свойства камней, уточнил Хазанов. "Издержки же на их производство уменьшаются, и в результате дисконт по отношению к природным алмазам уже достигает 80-85%, их доля на мировом рынке ювелирных украшений - порядка 20%", - подчеркнул он. Усиливающиеся предложение искусственных алмазов приводит к вытеснению природных и в сочетании с экономическими проблемами в Европейском союзе, США и Китае, изменениями в предпочтениях разных поколений, избыточными запасами на складах гранильных предприятий Индии - к ослаблению спроса на камни, добываемые из недр, подытожил эксперт.

https://1prime.ru/20250427/analitiki-857061324.html

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алмазы, россия, сша, китай, de beers, рынки