https://1prime.ru/20250502/armeniya-857230597.html

Госдолг Армении на 31 марта вырос на 5,8%

Госдолг Армении на 31 марта вырос на 5,8% - 02.05.2025, ПРАЙМ

Госдолг Армении на 31 марта вырос на 5,8%

Государственный долг Армении по состоянию на 31 марта 2025 года составил 5,318 триллиона драмов, или 13,581 миллиарда долларов, увеличившись на 5,8% в... | 02.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-02T16:40+0300

2025-05-02T16:40+0300

2025-05-02T16:41+0300

экономика

армения

госдолг

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/76201/61/762016122_0:876:4000:3126_1920x0_80_0_0_0461ab41a1d9bf8dfb59d6f0dd519230.jpg

ЕРЕВАН, 2 мая - ПРАЙМ. Государственный долг Армении по состоянию на 31 марта 2025 года составил 5,318 триллиона драмов, или 13,581 миллиарда долларов, увеличившись на 5,8% в долларовом выражении, сообщил журналистам в пятницу министр финансов страны Ваге Ованнисян. "Государственный долг Армении на 31 марта составляет 5 триллионов 318 миллиардов драмов, в долларовом выражении - 13 миллиардов 581 миллион долларов", - заявил Ованнисян. По его словам, по сравнению с 31 декабря 2024 года госдолг вырос на 4,4%, а в долларовом выражении - на 5,8%. Министр уточнил, что такой уровень госдолга запланирован госбюджетом Армении. Он добавил, что внутренний долг в общем объеме достиг 50%. По мнению главы минфина, это является положительным показателем.

https://1prime.ru/20250429/gosdolg-857119379.html

армения

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

армения, госдолг, мировая экономика