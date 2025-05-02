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Госдолг Армении на 31 марта вырос на 5,8% - 02.05.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250502/armeniya-857230597.html
Госдолг Армении на 31 марта вырос на 5,8%
Госдолг Армении на 31 марта вырос на 5,8% - 02.05.2025, ПРАЙМ
Госдолг Армении на 31 марта вырос на 5,8%
Государственный долг Армении по состоянию на 31 марта 2025 года составил 5,318 триллиона драмов, или 13,581 миллиарда долларов, увеличившись на 5,8% в... | 02.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-02T16:40+0300
2025-05-02T16:41+0300
экономика
армения
госдолг
мировая экономика
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ЕРЕВАН, 2 мая - ПРАЙМ. Государственный долг Армении по состоянию на 31 марта 2025 года составил 5,318 триллиона драмов, или 13,581 миллиарда долларов, увеличившись на 5,8% в долларовом выражении, сообщил журналистам в пятницу министр финансов страны Ваге Ованнисян. "Государственный долг Армении на 31 марта составляет 5 триллионов 318 миллиардов драмов, в долларовом выражении - 13 миллиардов 581 миллион долларов", - заявил Ованнисян. По его словам, по сравнению с 31 декабря 2024 года госдолг вырос на 4,4%, а в долларовом выражении - на 5,8%. Министр уточнил, что такой уровень госдолга запланирован госбюджетом Армении. Он добавил, что внутренний долг в общем объеме достиг 50%. По мнению главы минфина, это является положительным показателем.
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армения, госдолг, мировая экономика
Экономика, АРМЕНИЯ, госдолг, Мировая экономика
16:40 02.05.2025 (обновлено: 16:41 02.05.2025)
 
Госдолг Армении на 31 марта вырос на 5,8%

Минфин Армении: госдолг страны на 31 марта вырос на 5,8% до 13,581 миллиарда долларов

© fotolia.com / Regisser.com%Флаг Армении
%Флаг Армении - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2025
© fotolia.com / Regisser.com
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ЕРЕВАН, 2 мая - ПРАЙМ. Государственный долг Армении по состоянию на 31 марта 2025 года составил 5,318 триллиона драмов, или 13,581 миллиарда долларов, увеличившись на 5,8% в долларовом выражении, сообщил журналистам в пятницу министр финансов страны Ваге Ованнисян.
"Государственный долг Армении на 31 марта составляет 5 триллионов 318 миллиардов драмов, в долларовом выражении - 13 миллиардов 581 миллион долларов", - заявил Ованнисян.
По его словам, по сравнению с 31 декабря 2024 года госдолг вырос на 4,4%, а в долларовом выражении - на 5,8%.
Министр уточнил, что такой уровень госдолга запланирован госбюджетом Армении. Он добавил, что внутренний долг в общем объеме достиг 50%. По мнению главы минфина, это является положительным показателем.
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