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Фондовые индексы АТР выросли в пятницу

Фондовые индексы АТР выросли в пятницу - 02.05.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР выросли в пятницу

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу увеличились на фоне макростатистики и внутренних новостей, рынки Китая были закрыты,... | 02.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-02T12:02+0300

2025-05-02T12:02+0300

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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу увеличились на фоне макростатистики и внутренних новостей, рынки Китая были закрыты, свидетельствуют данные торгов. По итогам торгов дня гонконгский Hang Seng Index вырос на 1,74%, до 22 504,68 пункта, южнокорейский KOSPI поднялся на 0,12%, до 2 559,79 пункта, австралийский S&P/ASX 200 – на 1,13%, до 8 238 пунктов, японский Nikkei 225 – на 1,04%, до 36 830,69 пункта. Торги в Китае в пятницу не проводились в связи с выходным днем. По итогам среды Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,23%, до 3 279,03 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – вырос на 0,7%, до 1 915,62 пункта. Индекс деловой активности (PMI) в промышленности Южной Кореи в апреле снизился до 47,5 пункта с 49,1 пункта в марте, прогноз составлял 48,8 пункта. Годовая инфляция в стране в апреле ожидаемо составила 2,1%, в месячном выражении потребительские цены ожидаемо выросли на 0,1%. Розничные продажи в Австралии в марте выросли в месячном выражении на 0,3%, ожидался рост на 0,4%. Цены производителей (PPI) Австралии выросли в первом квартале на 0,9% в квартальном выражении, аналитики ожидали роста цен на 0,8%. Безработица в Японии в марте при этом выросла до уровня в 2,5% с 2,4% в феврале, хотя аналитики ожидали сохранения показателя. Инвесторы обратили внимание и на внутренние новости по региону. Министерство коммерции КНР ранее сообщило, что США должны отменить односторонние тарифные меры, если хотят диалога с Китаем. В минкоммерции также отметили, что США в последнее время неоднократно направляли Китаю сообщения, надеясь на торговые переговоры, и Пекин ведет оценку этих сообщений. Также агентство Ренхап ранее сообщило, что бывший премьер-министр Южной Кореи и и.о. президента Хан Док Су после ухода в четверг с поста объявил в пятницу о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента. Хан Док Су среди прочего пообещал решить текущие торговые проблемы, вызванные, в частности, новой тарифной политикой Вашингтона.

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рынки, индексы, торги, атр