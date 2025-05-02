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Трамп призвал сократить расходы на ООН, Госдеп, ФБР, ряд ведомств и миссий

Трамп призвал сократить расходы на ООН, Госдеп, ФБР, ряд ведомств и миссий - 02.05.2025, ПРАЙМ

Трамп призвал сократить расходы на ООН, Госдеп, ФБР, ряд ведомств и миссий

Президент США Дональд Трамп в проекте бюджета на 2026 финансовый год предложил приостановить большинство обязательных и все добровольные взносы в структуры ООН, | 02.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-02T18:17+0300

2025-05-02T18:17+0300

2025-05-02T18:42+0300

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ВАШИНГТОН, 2 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в проекте бюджета на 2026 финансовый год предложил приостановить большинство обязательных и все добровольные взносы в структуры ООН, включая ВОЗ, ЮНЕСКО и регулярный бюджет организации. "Бюджет приостанавливает большинство обязательных и все добровольные взносы в ООН и другие международные организации, включая регулярный бюджет ООН, ЮНЕСКО и ВОЗ", - говорится в пояснительной записке к проекту бюджета Белого дома, обнародованного в пятницу. Решение согласуется с указом президента США о пересмотре участия страны в международных организациях и отказе от финансирования тех, что "не соответствуют приоритетам администрации".Также президент США предложил полностью прекратить финансирование миротворческих операций ООН, назвав их неэффективными и несправедливо дорогими."Бюджет не предусматривает финансирования неэффективных миротворческих миссий ООН и других организаций из-за недавних провалов и высокой стоимости участия", — говорится в пояснительной записке.Вместе с тем в документе отмечается, что миротворцы ООН, в частности, в Центральноафриканской Республике, подвергались обвинениям в контрабанде золота, алмазов и наркотиков.По данным проекта, США исторически "оплачивали непропорционально большую часть международных миротворческих расходов", и эта практика больше не соответствует интересам Вашингтона.Сумма сокращения составит 1,614 миллиарда долларов.Намерен Трамп сократить расходы и на Международную космическую станцию (МКС) и начать подготовку к её выводу из эксплуатации к 2030 году, говорится в пояснительной записке."Бюджет предусматривает сокращение численности экипажа и объёма исследований на борту МКС в рамках подготовки к её выводу из эксплуатации к 2030 году и последующей замене на коммерческие орбитальные станции", — говорится в документе.Согласно плану, финансирование станции будет снижено на 508 миллионов долларов. Одновременно НАСА переориентируется на развитие коммерческих орбитальных платформ, которые должны заменить МКС после завершения её срока службы.Документ подчеркивает, что исследования будут сосредоточены на целях лунной и марсианской программ.Вместе с тем администрация Трампа предложила прекратить разработку миссии НАСА по доставке образцов грунта с Марса (Mars Sample Return), сочтя проект чрезмерно дорогим и устаревшим, говорится в пояснительной записке к бюджету на 2026 год."Бюджет предлагает прекратить финансирование миссии Mars Sample Return, которая значительно превышает бюджет и цели которой будут достигнуты пилотируемыми миссиями на Марс", — отмечается в документе.Миссия должна была стать первой попыткой НАСА доставить образцы марсианского грунта на Землю, однако её реализация отложена как минимум до 2030-х годов, а стоимость значительно выросла по сравнению с изначальными оценками.Еще одно предложение Трампа - прекратить финансирование программ переселения мигрантов и беженцев, которые, по мнению администрации, способствовали нелегальной миграции."Проект бюджета предполагает отмену выделения 3,5 миллиарда долларов, направлявшихся на программы, которые использовались для массовой нелегальной миграции под видом предоставления убежища", — говорится в пояснительной записке.Речь идёт, в частности, о программе Reception and Placement, финансировавшей крупные НПО, которые занимались расселением мигрантов в небольших городах США.В то же время администрация Трампа призвала к сокращению бюджета большинства ведомств: госдепа и USAID - примерно на 2,5 миллиарда долларов, минобразования - на 4 миллиарда долларов, дополнительные 44 миллиарда долларов просит на депортацию нелегалов, следует из проекта бюджетного предложения Белого дома конгрессу.Кроме того, Трамп предлагает сократить бюджет агентства кибербезопасности США на 491 миллион долларов, более миллиарда долларов Белый дом предлагает забрать у правоохранительных структур: ФБР и агентства по борьбе с наркотиками, следует из опубликованного проекта.Бюджетное предложение Трампа указывает на сокращения предыдущих статей расходов многих ведомств. В число исключений попал минздрав с запрошенными 0,5 миллиарда долларов на программу оздоровления населения. На 2,46 миллиарда сократится бюджет госдепа и USAID, на 4 миллиарда долларов - министерства образования, которое американский лидер, по его словам, планирует закрыть.Помимо этого, согласно проекту, администрация предлагает сократить на 408 миллионов долларов и расходы на второстепенные исследования атомной энергии в рамках профильной структуры, настаивая на необходимости сосредоточиться на "создании инновационных концептов ядерных реакторов".Наконец, Трамп хочет сократить на 315 миллионов долларов бюджет "программ (бывшего президента США Джо) Байдена по давлению на журналистов и продвижению пропаганды", говорится в проекте.

https://1prime.ru/20250502/tramp-857229769.html

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дональд трамп, сша, финансы, оон, воз, юнеско, финансирование, сокращение