Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Дачников предупредили о штрафе за антисанитарию на участке - 02.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250502/dacha-856922197.html
Дачников предупредили о штрафе за антисанитарию на участке
Дачников предупредили о штрафе за антисанитарию на участке - 02.05.2025, ПРАЙМ
Дачников предупредили о штрафе за антисанитарию на участке
Россиян могут оштрафовать за антисанитарию на дачном участке, рассказала агентству "Прайм" юрист Анастасия Билялова. | 02.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-02T03:03+0300
2025-05-02T03:03+0300
дача
штраф
общество
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/76483/10/764831065_0:50:1500:894_1920x0_80_0_0_0c51a31e4272553c0b05c1db4c3d5122.jpg
МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Россиян могут оштрафовать за антисанитарию на дачном участке, рассказала агентству "Прайм" юрист Анастасия Билялова.К антисанитарии можно отнести наличие на территории мусора, неприятного запаха, а также присутствие животных, разведение которых на участке может быть запрещено."За несоблюдение требований по охране окружающей среды при сборе, накоплении и утилизации отходов, то есть мусора, придется заплатить от 2 до 3 тысяч рублей", - рассказала юрист.Если мусора настолько много, что дачный участок больше похож на свалку, штраф составит от 20 до 50 тысяч рублей.Есть санкция и за нарушение санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнение санитарно-гигиенических мероприятий. Штраф составляет от 100 до 500 рублей, пояснила Билялова.“На садовых и огородных участках по закону разрешено держать только птицу и кроликов. И то если территория подходит под разведение животных по строительному регламенту или есть разрешение. Коров, свиней и лошадей держать на этих территориях нельзя - могут привлечь к ответственности за нецелевое использование земли”, - указала эксперт.Если кадастровая стоимость земли определена, санкция составит от 0,5 до 1% кадастровой стоимости, но не менее 10 тысяч рублей. Если не определена - от 10 до 20 тысяч рублей.Если имеет место порча земель при неправильном обращении с пестицидами, агрохимикатами, другими опасными для людей веществами и побочными продуктами животноводства, санкция составит от 3 до 5 тысяч рублей, заключила юрист.
https://1prime.ru/20250405/zabor-856388542.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76483/10/764831065_154:0:1346:894_1920x0_80_0_0_c80ea0adce34eefb583ba9a19b85d153.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
дача, штраф, общество , бизнес
дача, штраф, Общество , Бизнес
03:03 02.05.2025
 
Дачников предупредили о штрафе за антисанитарию на участке

Юрист Билялова: за антисанитарию на дачном участке грозит штраф

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкКоттеджный поселок
Коттеджный поселок - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2025
© РИА Новости . Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Россиян могут оштрафовать за антисанитарию на дачном участке, рассказала агентству "Прайм" юрист Анастасия Билялова.
К антисанитарии можно отнести наличие на территории мусора, неприятного запаха, а также присутствие животных, разведение которых на участке может быть запрещено.
"За несоблюдение требований по охране окружающей среды при сборе, накоплении и утилизации отходов, то есть мусора, придется заплатить от 2 до 3 тысяч рублей", - рассказала юрист.
Если мусора настолько много, что дачный участок больше похож на свалку, штраф составит от 20 до 50 тысяч рублей.
Есть санкция и за нарушение санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнение санитарно-гигиенических мероприятий. Штраф составляет от 100 до 500 рублей, пояснила Билялова.
Виды Московской области с вертолета - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2025
Юрист объяснила, за какой забор на даче могут оштрафовать
5 апреля, 03:03
“На садовых и огородных участках по закону разрешено держать только птицу и кроликов. И то если территория подходит под разведение животных по строительному регламенту или есть разрешение. Коров, свиней и лошадей держать на этих территориях нельзя - могут привлечь к ответственности за нецелевое использование земли”, - указала эксперт.
Если кадастровая стоимость земли определена, санкция составит от 0,5 до 1% кадастровой стоимости, но не менее 10 тысяч рублей. Если не определена - от 10 до 20 тысяч рублей.
Если имеет место порча земель при неправильном обращении с пестицидами, агрохимикатами, другими опасными для людей веществами и побочными продуктами животноводства, санкция составит от 3 до 5 тысяч рублей, заключила юрист.
 
дачаштрафОбществоБизнес
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала