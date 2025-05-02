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Дачников предупредили о штрафе за антисанитарию на участке

Дачников предупредили о штрафе за антисанитарию на участке - 02.05.2025, ПРАЙМ

Дачников предупредили о штрафе за антисанитарию на участке

Россиян могут оштрафовать за антисанитарию на дачном участке, рассказала агентству "Прайм" юрист Анастасия Билялова. | 02.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-02T03:03+0300

2025-05-02T03:03+0300

2025-05-02T03:03+0300

дача

штраф

общество

бизнес

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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Россиян могут оштрафовать за антисанитарию на дачном участке, рассказала агентству "Прайм" юрист Анастасия Билялова.К антисанитарии можно отнести наличие на территории мусора, неприятного запаха, а также присутствие животных, разведение которых на участке может быть запрещено."За несоблюдение требований по охране окружающей среды при сборе, накоплении и утилизации отходов, то есть мусора, придется заплатить от 2 до 3 тысяч рублей", - рассказала юрист.Если мусора настолько много, что дачный участок больше похож на свалку, штраф составит от 20 до 50 тысяч рублей.Есть санкция и за нарушение санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнение санитарно-гигиенических мероприятий. Штраф составляет от 100 до 500 рублей, пояснила Билялова.“На садовых и огородных участках по закону разрешено держать только птицу и кроликов. И то если территория подходит под разведение животных по строительному регламенту или есть разрешение. Коров, свиней и лошадей держать на этих территориях нельзя - могут привлечь к ответственности за нецелевое использование земли”, - указала эксперт.Если кадастровая стоимость земли определена, санкция составит от 0,5 до 1% кадастровой стоимости, но не менее 10 тысяч рублей. Если не определена - от 10 до 20 тысяч рублей.Если имеет место порча земель при неправильном обращении с пестицидами, агрохимикатами, другими опасными для людей веществами и побочными продуктами животноводства, санкция составит от 3 до 5 тысяч рублей, заключила юрист.

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дача, штраф, общество , бизнес