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Доллар слабеет к мировым валютам перед выходом данных по безработице в США

Доллар слабеет к мировым валютам перед выходом данных по безработице в США - 02.05.2025, ПРАЙМ

Доллар слабеет к мировым валютам перед выходом данных по безработице в США

Стоимость доллара снижается к мировым валютам в пятницу днем перед публикацией статистики по безработице в США, свидетельствуют данные торгов. | 02.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-02T12:57+0300

2025-05-02T12:57+0300

2025-05-02T12:57+0300

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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается к мировым валютам в пятницу днем перед публикацией статистики по безработице в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.50 мск курс евро к доллару увеличивался до 1,1352 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,129 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 144,49 иены со 145,46 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,54%, до 99,65 пункта. В пятницу инвесторы будут оценивать данные по безработице в США от министерства труда страны. Аналитики полагают, что апрельский показатель сохранился на уровне предыдущего месяца в 4,2%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 130 тысяч после увеличения на 228 тысяч в марте. Что касается ситуации на рынках труда в других странах, в пятницу стало известно, что в Японии безработица в марте неожиданно выросла - до 2,5% с 2,4% в феврале, хотя ранее аналитики прогнозировали сохранение показателя предыдущего месяца. А в странах еврозоны в марте безработица сохранилась на пересмотренном уровне февраля в 6,2%, ожидался показатель на уровне 6,1%, согласно данным, представленным в этот же день.

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доллар сша, рынки, торги, евро, иена