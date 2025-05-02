https://1prime.ru/20250502/dollar-857232030.html

Курс доллара падает к мировым валютам на статистике из США

Курс доллара падает к мировым валютам на статистике из США - 02.05.2025, ПРАЙМ

Курс доллара падает к мировым валютам на статистике из США

Стоимость доллара к мировым валютам в пятницу вечером сокращается после публикации статистики по безработице в США, свидетельствуют данные торгов. | 02.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-02T17:40+0300

2025-05-02T17:40+0300

2025-05-02T18:51+0300

экономика

доллар

евро

иена

рынки

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159899_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b7c342d90f72215bdb1810a0d44fa850.jpg

МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Стоимость доллара к мировым валютам в пятницу вечером сокращается после публикации статистики по безработице в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.32 мск курс евро к доллару увеличивался до 1,137 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,129 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 144,05 иены со 145,46 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,71%, до 99,48 пункта. Как стало известно ранее в пятницу, безработица в США в апреле ожидаемо осталась на уровне марта в 4,2%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 177 тысяч, тогда как прогнозировался рост на 130 тысяч. После публикации статистики индекс доллара приближался к 100 пунктам с примерно 99,8 пункта до статистики. Затем американский президент Дональд Трамп вновь призвал Федеральную резервную систему (ФРС) к снижению ставок. После открытия торгов индекс доллара стабилизировался вблизи уровня в 99,5 пункта. На следующей неделе состоится очередное заседание Федрезерва. По данным CME Group, большинство (96,6%) аналитиков ждут сохранения ключевой ставки на текущем уровне в 4,25-4,5% годовых.

https://1prime.ru/20250502/indeksy-857231129.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

доллар, евро, иена, рынки, сша