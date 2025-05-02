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В Думу внесен проект о введении уголовной ответственности для дропперов

В Думу внесен проект о введении уголовной ответственности для дропперов - 02.05.2025, ПРАЙМ

В Думу внесен проект о введении уголовной ответственности для дропперов

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, которым устанавливается уголовная ответственность сроком до 6 лет лишения свободы для дропперов, документ... | 02.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-02T11:29+0300

2025-05-02T11:29+0300

2025-05-02T11:29+0300

госдума

дропперы

законопроект

правительство рф

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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Правительство России внесло в Госдуму законопроект, которым устанавливается уголовная ответственность сроком до 6 лет лишения свободы для дропперов, документ доступен в думской электронной базе. Законопроектом предлагается дополнить статью 187 Уголовного кодекса РФ (Неправомерный оборот средств платежей). Устанавливается, что передача из корыстной заинтересованности предоставленного электронного средства платежа и доступа к нему другому лицу для осуществления неправомерных операций наказывается лишением свободы сроком до 3 лет или штрафом от 100 до 300 тысяч рублей, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо ограничением свободы на тот же срок, либо принудительными работами на срок до 3 лет. Такое же наказание предлагается установить за осуществление из корыстной заинтересованности неправомерных операций с использованием электронного средства платежа по указанию другого лица или в его интересах. За приобретение либо передачу из корыстной заинтересованности электронного средства платежа и доступа к нему, совершенные лицом, не являющимся клиентом банка, для осуществления неправомерных операций либо приобретение электронного средства платежа или доступа к нему для последующей их передачи из корыстной заинтересованности предлагается установить максимальное наказание до 6 лет лишения свободы со штрафом от 100 до 500 тысяч рублей. Осуществление неправомерных операций с использованием электронного средства платежа, совершенное лицом, не являющимся клиентом банка, предлагается наказывать принудительными работами на срок до 5 лет со штрафом в размере от 300 тысяч до миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от года до 3 лет либо без такового, либо лишением свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере от 300 тысяч до миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от года до трех лет либо без такового с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

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госдума, дропперы, законопроект, правительство рф