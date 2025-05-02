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Эксперт назвал самые стабильные в мире валюты

Эксперт назвал самые стабильные в мире валюты - 02.05.2025, ПРАЙМ

Эксперт назвал самые стабильные в мире валюты

Самые стабильные в мире валюты сейчас - это швейцарский франк, сингапурский доллар и кувейтский динар, все три минимально подвержены геополитическим рискам и... | 02.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-02T07:15+0300

2025-05-02T07:15+0300

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финансы

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кувейт

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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Самые стабильные в мире валюты сейчас - это швейцарский франк, сингапурский доллар и кувейтский динар, все три минимально подвержены геополитическим рискам и принадлежат странам со стабильными экономическими условиями, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов. "Основной валютой-убежищем традиционно остается швейцарский франк. Причины стабильности кроются в низкой инфляции, геополитической нейтральности и сложившейся традиции (немаловажный психологический аспект). Швейцарский франк - стабильно самая безопасная валюта", - прокомментировал он вопрос о наиболее стабильных валютах в мире. Кроме того, одной из самых стабильных валют является сингапурский доллар, в пользу которого играет сразу три фактора. Во-первых, он находится под влиянием жесткой денежно-кредитной политики, во-вторых, экономические условия в стране стабильны. Наконец, геополитика оказывает минимальное влияние на курс валюты. "В похожей ситуации находится Кувейт и кувейтский динар. При отсутствии геополитической премии, валюта поддерживается стабильными источниками доходов (нефтью, конечно). Кувейтский динар - стабильно самая дорогая валюта в мире", - добавил Смирнов.

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рынки, финансы, москва, кувейт, "бкс мир инвестиций"