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Эксперт назвал самые стабильные в мире валюты - 02.05.2025, ПРАЙМ
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Эксперт назвал самые стабильные в мире валюты
Эксперт назвал самые стабильные в мире валюты - 02.05.2025, ПРАЙМ
Эксперт назвал самые стабильные в мире валюты
Самые стабильные в мире валюты сейчас - это швейцарский франк, сингапурский доллар и кувейтский динар, все три минимально подвержены геополитическим рискам и... | 02.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-02T07:15+0300
2025-05-02T07:55+0300
рынки
финансы
москва
кувейт
"бкс мир инвестиций"
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Самые стабильные в мире валюты сейчас - это швейцарский франк, сингапурский доллар и кувейтский динар, все три минимально подвержены геополитическим рискам и принадлежат странам со стабильными экономическими условиями, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов. "Основной валютой-убежищем традиционно остается швейцарский франк. Причины стабильности кроются в низкой инфляции, геополитической нейтральности и сложившейся традиции (немаловажный психологический аспект). Швейцарский франк - стабильно самая безопасная валюта", - прокомментировал он вопрос о наиболее стабильных валютах в мире. Кроме того, одной из самых стабильных валют является сингапурский доллар, в пользу которого играет сразу три фактора. Во-первых, он находится под влиянием жесткой денежно-кредитной политики, во-вторых, экономические условия в стране стабильны. Наконец, геополитика оказывает минимальное влияние на курс валюты. "В похожей ситуации находится Кувейт и кувейтский динар. При отсутствии геополитической премии, валюта поддерживается стабильными источниками доходов (нефтью, конечно). Кувейтский динар - стабильно самая дорогая валюта в мире", - добавил Смирнов.
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рынки, финансы, москва, кувейт, "бкс мир инвестиций"
Рынки, Финансы, МОСКВА, КУВЕЙТ, "БКС Мир инвестиций"
07:15 02.05.2025 (обновлено: 07:55 02.05.2025)
 
Эксперт назвал самые стабильные в мире валюты

Эксперт Смирнов: швейцарский франк, сингапурский доллар и кувейтский динар стабильны

© fotolia.com / Volha AhranovichШвейцарский франк
Швейцарский франк - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2025
© fotolia.com / Volha Ahranovich
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Самые стабильные в мире валюты сейчас - это швейцарский франк, сингапурский доллар и кувейтский динар, все три минимально подвержены геополитическим рискам и принадлежат странам со стабильными экономическими условиями, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов.
"Основной валютой-убежищем традиционно остается швейцарский франк. Причины стабильности кроются в низкой инфляции, геополитической нейтральности и сложившейся традиции (немаловажный психологический аспект). Швейцарский франк - стабильно самая безопасная валюта", - прокомментировал он вопрос о наиболее стабильных валютах в мире.
Кроме того, одной из самых стабильных валют является сингапурский доллар, в пользу которого играет сразу три фактора. Во-первых, он находится под влиянием жесткой денежно-кредитной политики, во-вторых, экономические условия в стране стабильны. Наконец, геополитика оказывает минимальное влияние на курс валюты.
"В похожей ситуации находится Кувейт и кувейтский динар. При отсутствии геополитической премии, валюта поддерживается стабильными источниками доходов (нефтью, конечно). Кувейтский динар - стабильно самая дорогая валюта в мире", - добавил Смирнов.
Денежные купюры США. - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2025
Доллар дорожает к мировым валютам на макростатистике из США
Вчера, 17:28
 
РынкиФинансыМОСКВАКУВЕЙТ"БКС Мир инвестиций"
 
 
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