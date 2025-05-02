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ЕС может увеличить импорт товаров из США
ЕС может увеличить импорт товаров из США - 02.05.2025, ПРАЙМ
ЕС может увеличить импорт товаров из США
Евросоюз может рассмотреть увеличение импорта товаров из США на сумму около 56,5 миллиарда долларов, чтобы сократить торговый дефицит и снизить риск введения... | 02.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-02T03:23+0300
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Евросоюз может рассмотреть увеличение импорта товаров из США на сумму около 56,5 миллиарда долларов, чтобы сократить торговый дефицит и снизить риск введения американских пошлин, заявил еврокомиссар по торговле Марош Шефчович.
Еврокомиссар, ведущий переговоры о пошлинах с администрацией президента США Дональда Трампа, заявил, что, с учетом экспорта американских услуг в ЕС, дефицит торгового баланса США с 27 странами Евросоюза составляет около 56,5 миллиарда долларов в год. По его мнению, эту разницу можно устранить, если ЕС увеличит объем закупок у США и таким образом попробует смягчить торговый конфликт.
"Если проблема дефицита, о которой мы говорим, составляет 50 миллиардов евро, то я уверен, что мы действительно сможем… решить эту проблему очень быстро за счет закупок сжиженного природного газа, некоторых сельскохозяйственных продуктов, таких как соевые бобы, или чего-либо другого", - заявил Шефчович в интервью газете Financial Times.
Как пишет издание, еврокомиссар отметил, что в обсуждении пошлин был достигнут "определенный прогресс", при этом он подчеркнул, что ЕС не согласится на пошлины в 10%. По его словам, США и ЕС будет "очень трудно" достичь соглашения, которое будет приемлемо для стран Евросоюза.
Ранее агентство Блумберг передавало, что Евросоюз планирует на следующей неделе представить США предложения по новому формату торгового сотрудничества. Как сообщало агентство, ЕС предложит Штатам меры по ослаблению ряда барьеров, увеличению европейских инвестиций в США, сотрудничеству сторон в решении глобальных торговых проблем и закупке Евросоюзом американских товаров.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
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мировая экономика, сша, москва, китай, марош шефчович, дональд трамп, ес, financial times
Экономика, Мировая экономика, США, МОСКВА, КИТАЙ, Марош Шефчович, Дональд Трамп, ЕС, Financial Times
ЕС может увеличить импорт товаров из США
Еврокомиссар Шефчович: ЕС может увеличить импорт товаров из США на 56,5 миллиарда долларов
МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Евросоюз может рассмотреть увеличение импорта товаров из США на сумму около 56,5 миллиарда долларов, чтобы сократить торговый дефицит и снизить риск введения американских пошлин, заявил еврокомиссар по торговле Марош Шефчович.
Еврокомиссар, ведущий переговоры о пошлинах с администрацией президента США Дональда Трампа, заявил, что, с учетом экспорта американских услуг в ЕС, дефицит торгового баланса США с 27 странами Евросоюза составляет около 56,5 миллиарда долларов в год. По его мнению, эту разницу можно устранить, если ЕС увеличит объем закупок у США и таким образом попробует смягчить торговый конфликт.
"Если проблема дефицита, о которой мы говорим, составляет 50 миллиардов евро, то я уверен, что мы действительно сможем… решить эту проблему очень быстро за счет закупок сжиженного природного газа, некоторых сельскохозяйственных продуктов, таких как соевые бобы, или чего-либо другого", - заявил Шефчович в интервью газете Financial Times.
Как пишет издание, еврокомиссар отметил, что в обсуждении пошлин был достигнут "определенный прогресс", при этом он подчеркнул, что ЕС не согласится на пошлины в 10%. По его словам, США и ЕС будет "очень трудно" достичь соглашения, которое будет приемлемо для стран Евросоюза.
Ранее агентство Блумберг передавало, что Евросоюз планирует на следующей неделе представить США предложения по новому формату торгового сотрудничества. Как сообщало агентство, ЕС предложит Штатам меры по ослаблению ряда барьеров, увеличению европейских инвестиций в США, сотрудничеству сторон в решении глобальных торговых проблем и закупке Евросоюзом американских товаров.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.