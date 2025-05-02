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В Нидерландах заявили о сбоях в мировых грузоперевозках из-за пошлин США - 02.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250502/evofenedex-857231490.html
В Нидерландах заявили о сбоях в мировых грузоперевозках из-за пошлин США
В Нидерландах заявили о сбоях в мировых грузоперевозках из-за пошлин США - 02.05.2025, ПРАЙМ
В Нидерландах заявили о сбоях в мировых грузоперевозках из-за пошлин США
Грузовые перевозки со всего мира в США сталкиваются со сбоями из-за американских пошлин, рекордное число отмененных и измененных маршрутов вызывает тревогу,... | 02.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-02T17:27+0300
2025-05-02T17:27+0300
экономика
мировая экономика
сша
китай
дональд трамп
грузоперевозки
пошлины
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ГААГА, 2 мая – ПРАЙМ. Грузовые перевозки со всего мира в США сталкиваются со сбоями из-за американских пошлин, рекордное число отмененных и измененных маршрутов вызывает тревогу, сообщила РИА Новости пресс-секретарь нидерландской бизнес-ассоциации по торговле и логистике Evofenedex Ренате Вейменга. "Сейчас мы видим 80 контейнеровозов по всему миру, которые либо изменили, либо отменили свои маршруты. Это составляет 20% от общего числа грузовых судов. Для сравнения: в разгар кризиса COVID-19 это число составляло 50. Влияние на мировые перевозки и торговлю уже значительное, и мы не исключаем дальнейших сбоев в ближайшие недели", - процитировала она политического советника Evofenedex Каспара Рураде. В ассоциации отметили, что все последствия американских пошлин пока еще трудно оценить, однако отмена или изменение маршрута напрямую влияет на надежность поставок для предприятий. "Рекордное число отмененных и измененных маршрутов грузоперевозок вызывает тревогу", - считает политический советник. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
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мировая экономика, сша, китай, дональд трамп, грузоперевозки, пошлины
Экономика, Мировая экономика, США, КИТАЙ, Дональд Трамп, грузоперевозки, пошлины
17:27 02.05.2025
 
В Нидерландах заявили о сбоях в мировых грузоперевозках из-за пошлин США

Evofenedex: рекордное число отмененных из-за пошлин США маршрутов вызывает тревогу

© fotolia.com / soleg%Порт
%Порт - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2025
© fotolia.com / soleg
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ГААГА, 2 мая – ПРАЙМ. Грузовые перевозки со всего мира в США сталкиваются со сбоями из-за американских пошлин, рекордное число отмененных и измененных маршрутов вызывает тревогу, сообщила РИА Новости пресс-секретарь нидерландской бизнес-ассоциации по торговле и логистике Evofenedex Ренате Вейменга.
"Сейчас мы видим 80 контейнеровозов по всему миру, которые либо изменили, либо отменили свои маршруты. Это составляет 20% от общего числа грузовых судов. Для сравнения: в разгар кризиса COVID-19 это число составляло 50. Влияние на мировые перевозки и торговлю уже значительное, и мы не исключаем дальнейших сбоев в ближайшие недели", - процитировала она политического советника Evofenedex Каспара Рураде.
В ассоциации отметили, что все последствия американских пошлин пока еще трудно оценить, однако отмена или изменение маршрута напрямую влияет на надежность поставок для предприятий.
"Рекордное число отмененных и измененных маршрутов грузоперевозок вызывает тревогу", - считает политический советник.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
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ЭкономикаМировая экономикаСШАКИТАЙДональд Трампгрузоперевозкипошлины
 
 
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