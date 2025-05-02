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ЕС сообщил, что не имеет планов на роль посредника в конфликте на Украине - 02.05.2025, ПРАЙМ
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ЕС сообщил, что не имеет планов на роль посредника в конфликте на Украине
ЕС сообщил, что не имеет планов на роль посредника в конфликте на Украине - 02.05.2025, ПРАЙМ
ЕС сообщил, что не имеет планов на роль посредника в конфликте на Украине
Евросоюз на имеет планов на роль посредника в мирном урегулировании конфликта на Украине в случае отказа США от этой роли, напротив, в Брюсселе хотят и дальше... | 02.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-02T14:13+0300
2025-05-02T14:13+0300
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БРЮССЕЛЬ, 2 мая - ПРАЙМ. Евросоюз на имеет планов на роль посредника в мирном урегулировании конфликта на Украине в случае отказа США от этой роли, напротив, в Брюсселе хотят и дальше оказывать военную поддержку Киеву, заявил официальный представитель европейской внешнеполитической службы Анвар аль-Ануни. "Мы на данной стадии не будем гадать, но наш приоритет не менялся - это обеспечение сильных позиций Украины. Мы продолжаем наращивать военную помощь Украине. Страны ЕС уже пообещали такую помощь на 23 миллиарда в этом году. Мы также на две трети выполнили план по поставкам боеприпасов на этот год", - сказал европейский представитель. Он отвечал на вопрос о том, готов ли Евросоюз или его государства-члены взять на себя роль посредника в украинском конфликте на фоне угроз Вашингтона остановить усилия на этом направлении. По словам европейского представителя, дипломатические усилия ЕС направлены на то, чтобы "поддерживать право Украины на самооборону". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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украина, сша, сергей лавров, ес, нато, мид рф
Политика, УКРАИНА, США, Сергей Лавров, ЕС, НАТО, МИД РФ
14:13 02.05.2025
 
ЕС сообщил, что не имеет планов на роль посредника в конфликте на Украине

Представитель ЕС аль-Ануни: ЕС планирует и дальше оказывать военную поддержку Украине

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 2 мая - ПРАЙМ. Евросоюз на имеет планов на роль посредника в мирном урегулировании конфликта на Украине в случае отказа США от этой роли, напротив, в Брюсселе хотят и дальше оказывать военную поддержку Киеву, заявил официальный представитель европейской внешнеполитической службы Анвар аль-Ануни.
"Мы на данной стадии не будем гадать, но наш приоритет не менялся - это обеспечение сильных позиций Украины. Мы продолжаем наращивать военную помощь Украине. Страны ЕС уже пообещали такую помощь на 23 миллиарда в этом году. Мы также на две трети выполнили план по поставкам боеприпасов на этот год", - сказал европейский представитель.
Он отвечал на вопрос о том, готов ли Евросоюз или его государства-члены взять на себя роль посредника в украинском конфликте на фоне угроз Вашингтона остановить усилия на этом направлении.
По словам европейского представителя, дипломатические усилия ЕС направлены на то, чтобы "поддерживать право Украины на самооборону".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Джей Ди Вэнс - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2025
"Не та реальность". Вице-президент США дал Украине мрачный прогноз
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ПолитикаУКРАИНАСШАСергей ЛавровЕСНАТОМИД РФ
 
 
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