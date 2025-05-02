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Европа в апреле увеличила темпы закачки газа в ПХГ в 1,6 раза - 02.05.2025, ПРАЙМ
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Европа в апреле увеличила темпы закачки газа в ПХГ в 1,6 раза
Европа в апреле увеличила темпы закачки газа в ПХГ в 1,6 раза - 02.05.2025, ПРАЙМ
Европа в апреле увеличила темпы закачки газа в ПХГ в 1,6 раза
Европа в апреле нарастила темпы закачки в подземные хранилища газа (ПХГ) в 1,6 раза в годовом выражении, однако их заполненность пока ниже уровня в 40%, следует | 02.05.2025, ПРАЙМ
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энергетика
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Европа в апреле нарастила темпы закачки в подземные хранилища газа (ПХГ) в 1,6 раза в годовом выражении, однако их заполненность пока ниже уровня в 40%, следует из данных ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE). Нетто-закачка европейскими странами в апреле в среднем составила около 174 миллионов кубометров в сутки, что в 1,6 раза превышает показатель апреля прошлого года. Всего за прошлый месяц нетто-закачка в европейские хранилища составил примерно 5,22 миллиарда кубометров после нетто-отбора в 4,7 миллиарда кубометров в марте. Сейчас в ПХГ около 39,6 миллиарда кубометров газа. Уровень запасов в них составляет 39,5%.
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газ, европа, пхг европы
Энергетика, Газ, ЕВРОПА, ПХГ Европы
12:25 02.05.2025
 
Европа в апреле увеличила темпы закачки газа в ПХГ в 1,6 раза

GIE: Европа в апреле нарастила темпы закачки газа в ПХГ в 1,6 раза в годовом выражении

© РИА Новости . Иван Руднев | Перейти в медиабанк" Газохранилище
 Газохранилище - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2025
© РИА Новости . Иван Руднев
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Европа в апреле нарастила темпы закачки в подземные хранилища газа (ПХГ) в 1,6 раза в годовом выражении, однако их заполненность пока ниже уровня в 40%, следует из данных ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).
Нетто-закачка европейскими странами в апреле в среднем составила около 174 миллионов кубометров в сутки, что в 1,6 раза превышает показатель апреля прошлого года. Всего за прошлый месяц нетто-закачка в европейские хранилища составил примерно 5,22 миллиарда кубометров после нетто-отбора в 4,7 миллиарда кубометров в марте.
Сейчас в ПХГ около 39,6 миллиарда кубометров газа. Уровень запасов в них составляет 39,5%.
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