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В Европе подскочили цены на газ
В Европе подскочили цены на газ - 02.05.2025, ПРАЙМ
В Европе подскочили цены на газ
Биржевые цены на газ в Европе в последний торговый день недели выросли почти на 2%, превысив 380 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской... | 02.05.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в последний торговый день недели выросли почти на 2%, превысив 380 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Июньские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 372,5 доллара за тысячу кубометров (-0,9%). Это стало ценовым минимумом торгов. Ценовой максимум составил 395,3 доллара (+5,2%). Последние фьючерсы торговались по 382,2 доллара (+1,7%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 375,9 доллара за тысячу кубометров. Еще в середине февраля биржевой газ в Европе был значительно дороже – котировки впервые за два года превысили 630 долларов за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
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ice, газ, цены
Экономика, ICE, Газ, цены
В Европе подскочили цены на газ
ICE: цены на газ в Европе выросли почти на 2%, превысив $380
МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в последний торговый день недели выросли почти на 2%, превысив 380 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Июньские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 372,5 доллара за тысячу кубометров (-0,9%). Это стало ценовым минимумом торгов. Ценовой максимум составил 395,3 доллара (+5,2%). Последние фьючерсы торговались по 382,2 доллара (+1,7%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 375,9 доллара за тысячу кубометров.
Еще в середине февраля биржевой газ в Европе был значительно дороже – котировки впервые за два года превысили 630 долларов за тысячу кубометров.
В Европе снизились цены на газ
Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.