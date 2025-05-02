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"Газпром" обновил рекорд поставок газа российским потребителям для апреля
"Газпром" обновил рекорд поставок газа российским потребителям для апреля - 02.05.2025, ПРАЙМ
"Газпром" обновил рекорд поставок газа российским потребителям для апреля
"Газпром" установил новый рекорд поставок газа российским потребителям по Единой системе газоснабжения (ЕСГ) для апреля – 30,5 миллиарда кубометров газа,... | 02.05.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. "Газпром" установил новый рекорд поставок газа российским потребителям по Единой системе газоснабжения (ЕСГ) для апреля – 30,5 миллиарда кубометров газа, сообщила компания."Апрель увеличил осенне-зимний период в России до семи месяцев. По итогам апреля 2025 года по Единой системе газоснабжения России потребителям поставлено 30,5 миллиарда кубометров газа. Это новый абсолютный рекорд для этого месяца", – говорится в сообщении в Telegram-канале компании.Отмечается, что такой объем поставок характерен для октября, с которого начинается осенне-зимний период, а в пересчете на суточный объем – также для начала ноября и конца марта.Более того, в апреле 2025 года было подряд зафиксировано два исторических рекорда суточных поставок газа из ЕСГ России для этого месяца. Максимальный показатель – 1,217 миллиарда кубометров – был достигнут 9 апреля. Объемы соответствовали зимним уровням потребления и были связаны с аномально холодной погодой в Северо-Западном, Центральном и Южном федеральных округах, добавили в "Газпроме".
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газпром, газ, россия
Энергетика, Газпром, Газ, РОССИЯ
"Газпром" обновил рекорд поставок газа российским потребителям для апреля
Газпром: по итогам апреля по ЕГС России было поставлено 30,5 миллиарда кубометров газа
МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. "Газпром" установил новый рекорд поставок газа российским потребителям по Единой системе газоснабжения (ЕСГ) для апреля – 30,5 миллиарда кубометров газа, сообщила компания.
"Апрель увеличил осенне-зимний период в России до семи месяцев. По итогам апреля 2025 года по Единой системе газоснабжения России потребителям поставлено 30,5 миллиарда кубометров газа. Это новый абсолютный рекорд для этого месяца", – говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
Отмечается, что такой объем поставок характерен для октября, с которого начинается осенне-зимний период, а в пересчете на суточный объем – также для начала ноября и конца марта.
Более того, в апреле 2025 года было подряд зафиксировано два исторических рекорда суточных поставок газа из ЕСГ России для этого месяца. Максимальный показатель – 1,217 миллиарда кубометров – был достигнут 9 апреля. Объемы соответствовали зимним уровням потребления и были связаны с аномально холодной погодой в Северо-Западном, Центральном и Южном федеральных округах, добавили в "Газпроме".
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