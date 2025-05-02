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В ФРГ "Альтернативу для Германии" признали правоэкстремистской - 02.05.2025, ПРАЙМ
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В ФРГ "Альтернативу для Германии" признали правоэкстремистской
В ФРГ "Альтернативу для Германии" признали правоэкстремистской - 02.05.2025, ПРАЙМ
В ФРГ "Альтернативу для Германии" признали правоэкстремистской
Ведомство по охране конституции ФРГ приписала партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) статус правоэкстремистской на территории всей страны, сообщается в... | 02.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-02T13:50+0300
2025-05-02T13:50+0300
германия
адг
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БЕРЛИН, 2 мая - ПРАЙМ. Ведомство по охране конституции ФРГ приписала партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) статус правоэкстремистской на территории всей страны, сообщается в заявлении контрразведывательного ведомства. "Ведомство по охране конституции ФРГ признало "Альтернативу для Германии" (АдГ) чисто правоэкстремистским движением", - говорится в заявлении. В 2023 году федеральное ведомство по охране конституции Германии признало правоэкстремистскими отделения АдГ в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт. Это решение позволило федеральным властям расширить арсенал средств слежки за организацией. На федеральном уровне партия до недавних пор лишь подозревалось в экстремизме, это считается более низкой угрозой. В июне 2023 года Институт прав человека ФРГ опубликовал доклад, согласно которому условия для запрета АдГ выполнены. Сама АдГ обвиняет власти Германии в травле партии и подавлении инакомыслия.
https://1prime.ru/20250409/adg-856524641.html
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германия, адг
ГЕРМАНИЯ, АдГ
13:50 02.05.2025
 
В ФРГ "Альтернативу для Германии" признали правоэкстремистской

Контрразведка ФРГ признала партию "Альтернатива для Германии" правоэкстремистской

© fotolia.com / DOC RABE MediaФлаг Германии
Флаг Германии - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2025
© fotolia.com / DOC RABE Media
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БЕРЛИН, 2 мая - ПРАЙМ. Ведомство по охране конституции ФРГ приписала партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) статус правоэкстремистской на территории всей страны, сообщается в заявлении контрразведывательного ведомства.
"Ведомство по охране конституции ФРГ признало "Альтернативу для Германии" (АдГ) чисто правоэкстремистским движением", - говорится в заявлении.
В 2023 году федеральное ведомство по охране конституции Германии признало правоэкстремистскими отделения АдГ в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт. Это решение позволило федеральным властям расширить арсенал средств слежки за организацией.
На федеральном уровне партия до недавних пор лишь подозревалось в экстремизме, это считается более низкой угрозой. В июне 2023 года Институт прав человека ФРГ опубликовал доклад, согласно которому условия для запрета АдГ выполнены. Сама АдГ обвиняет власти Германии в травле партии и подавлении инакомыслия.
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