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Госдеп пригрозил выйти из переговоров по Украине

Госдеп пригрозил выйти из переговоров по Украине - 02.05.2025, ПРАЙМ

Госдеп пригрозил выйти из переговоров по Украине

Официальный представитель госдепа США Тэмми Брюс повторила угрозу выйти из переговорного процесса по украинскому урегулированию, если в нем не будет... | 02.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-02T03:59+0300

2025-05-02T03:59+0300

2025-05-02T03:59+0300

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ВАШИНГТОН, 2 мая - ПРАЙМ. Официальный представитель госдепа США Тэмми Брюс повторила угрозу выйти из переговорного процесса по украинскому урегулированию, если в нем не будет достаточного прогресса. "Госсекретарь (Марко Рубио) ясно дал понять, что хотя наш подход изменится, методология того, как мы в этом участвуем, изменится, мы не будем посредниками. Об этом я говорила во вторник в контексте того, как это могло бы измениться. В том смысле, что мы останемся привержены этому (урегулированию - ред.) и будем помогать делать все возможное, но не станем летать через полмира в мгновение ока, чтобы быть посредниками на встречах", - заявила Брюс на брифинге. Так она ответила на вопрос о том, сохраняют ли актуальность предупреждения руководства США о возможности новых антироссийских санкций в случае недостаточного прогресса в переговорах по украинскому урегулированию. Рубио ранее заявил, что США еще только оценивают происходящее в урегулировании, чтобы решить, продолжать ли заниматься этой работой. Во вторник Брюс заявила, что США перестанут участвовать в переговорном процессе, если прогресс будет недостаточным, не утверждая, что такое решение принято. В качестве официального представителя госдепа Брюс доводит до общественности позицию ведомства, при этом она не обладает полномочиями принимать решения о выходе или участии в каких-либо инициативах или переговорах между США и другими государствами. Как правило, о таком сообщают руководители ведомств.

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мировая экономика, общество , сша, марк рубио