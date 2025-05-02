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В Госдуме назвали сделку США и Украины по недрам бутафорией - 02.05.2025, ПРАЙМ
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В Госдуме назвали сделку США и Украины по недрам бутафорией
В Госдуме назвали сделку США и Украины по недрам бутафорией - 02.05.2025, ПРАЙМ
В Госдуме назвали сделку США и Украины по недрам бутафорией
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал сделку между США и Украиной по недрам бутафорией и попыткой киевского режима обмануть американского... | 02.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-02T02:10+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал сделку между США и Украиной по недрам бутафорией и попыткой киевского режима обмануть американского президента Дональда Трампа. "Подписанная сделка между Украиной и США - бутафория и попытка обмануть Трампа. Уверен, что он будет разочарован и обманут подписанной сделкой. Ему подсунули подделку, пустышку. (Владимир) Зеленский просто хочет его надурить, потому что все запасы природных ресурсов уже давно распроданы. Зеленский сегодня - это голый король. Большего мошенника чем Зеленский трудно сыскать", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, Украина сегодня полностью потеряла свою государственность и независимость. Минфин США ранее заявил, что Вашингтон и Киев подписали сделку о природных ресурсах Украины. Вице-премьер Украины Юлия Свириденко сообщила, что соглашение между США и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем Киева. США смогут делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи Киеву, например системами ПВО, в рамках подписанного соглашения по минералам. Документ должен быть ратифицирован Верховной радой. Соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50.
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02:10 02.05.2025
 
В Госдуме назвали сделку США и Украины по недрам бутафорией

Депутат Шеремет назвал сделку США и Украины по недрам попыткой обмануть Трампа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал сделку между США и Украиной по недрам бутафорией и попыткой киевского режима обмануть американского президента Дональда Трампа.
"Подписанная сделка между Украиной и США - бутафория и попытка обмануть Трампа. Уверен, что он будет разочарован и обманут подписанной сделкой. Ему подсунули подделку, пустышку. (Владимир) Зеленский просто хочет его надурить, потому что все запасы природных ресурсов уже давно распроданы. Зеленский сегодня - это голый король. Большего мошенника чем Зеленский трудно сыскать", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, Украина сегодня полностью потеряла свою государственность и независимость.
Минфин США ранее заявил, что Вашингтон и Киев подписали сделку о природных ресурсах Украины. Вице-премьер Украины Юлия Свириденко сообщила, что соглашение между США и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем Киева. США смогут делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи Киеву, например системами ПВО, в рамках подписанного соглашения по минералам. Документ должен быть ратифицирован Верховной радой. Соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаУКРАИНАСШАКиевДональд ТрампМинфин СШАминфин СШАМинфин
 
 
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