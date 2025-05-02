https://1prime.ru/20250502/gosduma-857219766.html
В Госдуме назвали сделку США и Украины по недрам бутафорией
В Госдуме назвали сделку США и Украины по недрам бутафорией - 02.05.2025, ПРАЙМ
В Госдуме назвали сделку США и Украины по недрам бутафорией
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал сделку между США и Украиной по недрам бутафорией и попыткой киевского режима обмануть американского... | 02.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-02T02:10+0300
2025-05-02T02:10+0300
2025-05-02T02:10+0300
экономика
россия
мировая экономика
украина
сша
киев
дональд трамп
минфин сша
минфин сша
минфин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857219766.jpg?1746141052
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал сделку между США и Украиной по недрам бутафорией и попыткой киевского режима обмануть американского президента Дональда Трампа.
"Подписанная сделка между Украиной и США - бутафория и попытка обмануть Трампа. Уверен, что он будет разочарован и обманут подписанной сделкой. Ему подсунули подделку, пустышку. (Владимир) Зеленский просто хочет его надурить, потому что все запасы природных ресурсов уже давно распроданы. Зеленский сегодня - это голый король. Большего мошенника чем Зеленский трудно сыскать", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, Украина сегодня полностью потеряла свою государственность и независимость.
Минфин США ранее заявил, что Вашингтон и Киев подписали сделку о природных ресурсах Украины. Вице-премьер Украины Юлия Свириденко сообщила, что соглашение между США и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем Киева. США смогут делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи Киеву, например системами ПВО, в рамках подписанного соглашения по минералам. Документ должен быть ратифицирован Верховной радой. Соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50.
украина
сша
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, украина, сша, киев, дональд трамп, минфин сша, минфин сша, минфин
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, УКРАИНА, США, Киев, Дональд Трамп, Минфин США, минфин США, Минфин
В Госдуме назвали сделку США и Украины по недрам бутафорией
Депутат Шеремет назвал сделку США и Украины по недрам попыткой обмануть Трампа
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал сделку между США и Украиной по недрам бутафорией и попыткой киевского режима обмануть американского президента Дональда Трампа.
"Подписанная сделка между Украиной и США - бутафория и попытка обмануть Трампа. Уверен, что он будет разочарован и обманут подписанной сделкой. Ему подсунули подделку, пустышку. (Владимир) Зеленский просто хочет его надурить, потому что все запасы природных ресурсов уже давно распроданы. Зеленский сегодня - это голый король. Большего мошенника чем Зеленский трудно сыскать", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, Украина сегодня полностью потеряла свою государственность и независимость.
Минфин США ранее заявил, что Вашингтон и Киев подписали сделку о природных ресурсах Украины. Вице-премьер Украины Юлия Свириденко сообщила, что соглашение между США и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем Киева. США смогут делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи Киеву, например системами ПВО, в рамках подписанного соглашения по минералам. Документ должен быть ратифицирован Верховной радой. Соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50.