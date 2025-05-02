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Фондовые индексы Европы увеличиваются на фоне отчетности и статистики - 02.05.2025, ПРАЙМ
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Фондовые индексы Европы увеличиваются на фоне отчетности и статистики
Фондовые индексы Европы увеличиваются на фоне отчетности и статистики - 02.05.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы увеличиваются на фоне отчетности и статистики
Основные фондовые индексы Европы в пятницу увеличиваются на фоне сезона отчетности и после публикации макростатистики, свидетельствуют данные торгов. | 02.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-02T13:09+0300
2025-05-02T13:09+0300
экономика
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу увеличиваются на фоне сезона отчетности и после публикации макростатистики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.04 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,77%, до 8 561,95 пункта, французский CAC 40 - на 1,53%, до 7 710,31 пункта, немецкий DAX - на 1,64%, до 22 865,32 пункта. Среди лидеров роста в FTSE 100 - энергетическая компания Shell, ее акции дорожают в Лондоне на 2,7%. Ранее компания сообщила о снижении чистой прибыли, приходящейся на акционеров, в первом квартале на 35% год к году, до 4,78 миллиарда долларов. При этом скорректированная прибыль снизилась на 28%, до 5,577 миллиарда, что оказалось выше прогноза в 4,96 миллиарда. Согласно опубликованной ранее в пятницу официальной статистике, безработица в еврозоне в марте составила 6,2% при прогнозе в 6,1%. Годовая инфляция в еврозоне в апреле, по предварительной оценке, осталась на мартовском уровне в 2,2%, хотя аналитики ожидали замедления до 2,1%. Базовая годовая инфляция в еврозоне в апреле ускорилась до 2,7% с 2,4% в марте, прогноз составлял 2,5%. Стоимость меди растет на 1,2%, что поддерживает стоимость акций горнодобывающих компаний. В результате бумаги ArcelorMittal дорожают на 3%, Anglo American - на 2,2%, Rio Tinto PLC - на 1,5%.
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рынки, индексы, торги, европа
Экономика, Рынки, Индексы, Торги, ЕВРОПА
13:09 02.05.2025
 
Фондовые индексы Европы увеличиваются на фоне отчетности и статистики

Фондовые индексы Европы растут в пятницу на фоне отчетности и после выхода макростатистики

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкГрафик
График - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2025
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу увеличиваются на фоне сезона отчетности и после публикации макростатистики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.04 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,77%, до 8 561,95 пункта, французский CAC 40 - на 1,53%, до 7 710,31 пункта, немецкий DAX - на 1,64%, до 22 865,32 пункта.
Среди лидеров роста в FTSE 100 - энергетическая компания Shell, ее акции дорожают в Лондоне на 2,7%. Ранее компания сообщила о снижении чистой прибыли, приходящейся на акционеров, в первом квартале на 35% год к году, до 4,78 миллиарда долларов. При этом скорректированная прибыль снизилась на 28%, до 5,577 миллиарда, что оказалось выше прогноза в 4,96 миллиарда.
Согласно опубликованной ранее в пятницу официальной статистике, безработица в еврозоне в марте составила 6,2% при прогнозе в 6,1%. Годовая инфляция в еврозоне в апреле, по предварительной оценке, осталась на мартовском уровне в 2,2%, хотя аналитики ожидали замедления до 2,1%. Базовая годовая инфляция в еврозоне в апреле ускорилась до 2,7% с 2,4% в марте, прогноз составлял 2,5%.
Стоимость меди растет на 1,2%, что поддерживает стоимость акций горнодобывающих компаний. В результате бумаги ArcelorMittal дорожают на 3%, Anglo American - на 2,2%, Rio Tinto PLC - на 1,5%.
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