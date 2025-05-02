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Фондовые индексы США растут после выхода данных по безработице в стране
Фондовые индексы США растут после выхода данных по безработице в стране - 02.05.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы США растут после выхода данных по безработице в стране
Основные фондовые индексы США поднимаются в пятницу после публикации статистики по безработице в стране, следует из данных торгов. | 02.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-02T17:07+0300
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США поднимаются в пятницу после публикации статистики по безработице в стране, следует из данных торгов. По состоянию на 16.56 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,9%, до 41 117,95 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на те же 0,9%, до 17 714,75 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,92%, до 5 655,88 пункта. В пятницу министерство труда США опубликовало данные по безработице в стране. В апреле показатель остался на уровне марта в 4,2%, что совпало с прогнозом аналитиков, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 177 тысяч, сильнее ожиданий в 130 тысяч. "Это хороший отчет о занятости по всем аспектам. Рынок труда в этом отчете демонстрирует устойчивость, а не рецессию", - сказал агентству Блумберг глава отдела экономических исследований по США Fitch Ratings Олу Сонола (Olu Sonola).
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рынки, индексы, сша
Экономика, Рынки, Индексы, США
Фондовые индексы США растут после выхода данных по безработице в стране
Фондовые индексы США растут в пятницу после выхода статистики по безработице в стране
МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США поднимаются в пятницу после публикации статистики по безработице в стране, следует из данных торгов.
По состоянию на 16.56 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,9%, до 41 117,95 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на те же 0,9%, до 17 714,75 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,92%, до 5 655,88 пункта.
В пятницу министерство труда США опубликовало данные по безработице в стране. В апреле показатель остался на уровне марта в 4,2%, что совпало с прогнозом аналитиков, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 177 тысяч, сильнее ожиданий в 130 тысяч.
"Это хороший отчет о занятости по всем аспектам. Рынок труда в этом отчете демонстрирует устойчивость, а не рецессию", - сказал агентству Блумберг глава отдела экономических исследований по США Fitch Ratings Олу Сонола (Olu Sonola).
Фьючерсы Уолл-стрит растут в ожидании статистики из США