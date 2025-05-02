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Годовая инфляция в еврозоне по итогам апреля осталась на уровне марта - 02.05.2025, ПРАЙМ
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Годовая инфляция в еврозоне по итогам апреля осталась на уровне марта
Годовая инфляция в еврозоне по итогам апреля осталась на уровне марта - 02.05.2025, ПРАЙМ
Годовая инфляция в еврозоне по итогам апреля осталась на уровне марта
Годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, по итогам апреля осталась на мартовском уровне в 2,2%, следует из данных Евростата. | 02.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-02T12:11+0300
2025-05-02T12:13+0300
инфляция в еврозоне
евростат
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, по итогам апреля осталась на мартовском уровне в 2,2%, следует из данных Евростата.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали замедления инфляции до 2,1%.В месячном выражении потребительские цены в еврозоне в апреле выросли на 0,6%. По итогам апреля прошлого года в еврозоне была зафиксирована годовая инфляция в 2,4%.Базовая годовая инфляция в еврозоне в апреле ускорилась до 2,7% с 2,4% в марте, прогноз составлял 2,5%. Наибольший вклад в инфляцию внес рост цен на услуги (3,9% с 3,5% в марте) и продовольствие, алкоголь и табак (3% после 2,9% в марте).Самая высокая годовая инфляция была зафиксирована в Эстонии (4,4%), Латвии и Нидерландах (по 4,1%), самая низкая - во Франции (0,8%), на Кипре (1,3%) и в Люксембурге (1,7%)
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инфляция в еврозоне, евростат
инфляция в еврозоне, Евростат
12:11 02.05.2025 (обновлено: 12:13 02.05.2025)
 
Годовая инфляция в еврозоне по итогам апреля осталась на уровне марта

Годовая инфляция в еврозоне по итогам апреля осталась на мартовском уровне в 2,2%

© DonkeyHoteyПадение евро
Падение евро
© DonkeyHotey
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, по итогам апреля осталась на мартовском уровне в 2,2%, следует из данных Евростата.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали замедления инфляции до 2,1%.
В месячном выражении потребительские цены в еврозоне в апреле выросли на 0,6%. По итогам апреля прошлого года в еврозоне была зафиксирована годовая инфляция в 2,4%.
Базовая годовая инфляция в еврозоне в апреле ускорилась до 2,7% с 2,4% в марте, прогноз составлял 2,5%. Наибольший вклад в инфляцию внес рост цен на услуги (3,9% с 3,5% в марте) и продовольствие, алкоголь и табак (3% после 2,9% в марте).
Самая высокая годовая инфляция была зафиксирована в Эстонии (4,4%), Латвии и Нидерландах (по 4,1%), самая низкая - во Франции (0,8%), на Кипре (1,3%) и в Люксембурге (1,7%)
Вывеска на фасаде здания министерства экономического развития Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2025
Инфляция в России на 28 апреля составила 10,34% в годовом выражении
30 апреля, 19:52
 
инфляция в еврозонеЕвростат
 
 
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