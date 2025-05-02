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В Японии заявили о неспособности найти общую позицию с США по тарифам - 02.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В Японии заявили о неспособности найти общую позицию с США по тарифам
В Японии заявили о неспособности найти общую позицию с США по тарифам - 02.05.2025, ПРАЙМ
В Японии заявили о неспособности найти общую позицию с США по тарифам
Премьер-министр Японии Сигэру Исиба, комментируя второй раунд переговоров по тарифам с США, признал, что стороны пока не могут прийти к единой позиции, но Токио | 02.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-02T09:29+0300
2025-05-02T09:29+0300
экономика
мировая экономика
япония
сша
пошлины
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ТОКИО, 2 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба, комментируя второй раунд переговоров по тарифам с США, признал, что стороны пока не могут прийти к единой позиции, но Токио намерен стремиться найти точки соприкосновения с Вашингтоном по вопросу тарифов как можно скорее. “Мне сообщили, что это была очень позитивная и конструктивная дискуссия. Мы пока не в состоянии найти общую позицию”, - цитирует слова главы правительства телеканал NHK. Исиба также добавить, что власти “приложат все усилия, чтобы найти точки соприкосновения”. Первый раунд переговоров прошел в Вашингтоне 17 апреля, а второй - 1 мая. Оба раза Японию представлял министр по делам восстановления экономики страны Рёсэй Акадзава. После встречи он заявил журналистам, что новый раунд переговоров Японии и США на министерском уровне может состояться во второй половине мая, а также выразил надежду, что сторонам удастся выйти на соглашение на уровне лидеров в июне. “Чем раньше, тем лучше, но мы не должны отдавать приоритет скорости в ущерб нашим национальным интересам”, - прокомментировал это Исиба, добавив, что Токио намерен, как и прежде, добиться “отмены тарифных мер”. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран должно было столкнуться с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Для Японии ставка была определена в 24%. До этого государство подпало под введенные 25-процентные пошлины на сталь и алюминий (12 марта) и 25-процентные на автомобили, произведенные не в Соединенных Штатах (3 апреля). Спустя неделю, 9 апреля, американский лидер заявил, что в отношении более 75 стран Америка немедленно приостановит введение зеркальных пошлин на 90 дней. В Японии ситуацию сравнивают с национальным кризисом, а в СМИ распространилось словечко "трамп-шок" по аналогии с обозначением кризиса 2008-2009 годов "лиман-шок" от названия финансовой компании Lehman Brothers Holdings, с банкротства которой начался мировой экономический кризис, и "корона-шок", отмечающий экономический кризис, связанный с пандемией.
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мировая экономика, япония, сша, пошлины
Экономика, Мировая экономика, ЯПОНИЯ, США, пошлины
09:29 02.05.2025
 
В Японии заявили о неспособности найти общую позицию с США по тарифам

Премьер Исиба: Япония и США пока не могут найти общую позицию по тарифам

© fotolia.com / Claudio DiviziaФлаг Японии
Флаг Японии - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2025
© fotolia.com / Claudio Divizia
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ТОКИО, 2 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба, комментируя второй раунд переговоров по тарифам с США, признал, что стороны пока не могут прийти к единой позиции, но Токио намерен стремиться найти точки соприкосновения с Вашингтоном по вопросу тарифов как можно скорее.
“Мне сообщили, что это была очень позитивная и конструктивная дискуссия. Мы пока не в состоянии найти общую позицию”, - цитирует слова главы правительства телеканал NHK.
Исиба также добавить, что власти “приложат все усилия, чтобы найти точки соприкосновения”.
Первый раунд переговоров прошел в Вашингтоне 17 апреля, а второй - 1 мая. Оба раза Японию представлял министр по делам восстановления экономики страны Рёсэй Акадзава.
После встречи он заявил журналистам, что новый раунд переговоров Японии и США на министерском уровне может состояться во второй половине мая, а также выразил надежду, что сторонам удастся выйти на соглашение на уровне лидеров в июне.
“Чем раньше, тем лучше, но мы не должны отдавать приоритет скорости в ущерб нашим национальным интересам”, - прокомментировал это Исиба, добавив, что Токио намерен, как и прежде, добиться “отмены тарифных мер”.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран должно было столкнуться с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Для Японии ставка была определена в 24%. До этого государство подпало под введенные 25-процентные пошлины на сталь и алюминий (12 марта) и 25-процентные на автомобили, произведенные не в Соединенных Штатах (3 апреля). Спустя неделю, 9 апреля, американский лидер заявил, что в отношении более 75 стран Америка немедленно приостановит введение зеркальных пошлин на 90 дней.
В Японии ситуацию сравнивают с национальным кризисом, а в СМИ распространилось словечко "трамп-шок" по аналогии с обозначением кризиса 2008-2009 годов "лиман-шок" от названия финансовой компании Lehman Brothers Holdings, с банкротства которой начался мировой экономический кризис, и "корона-шок", отмечающий экономический кризис, связанный с пандемией.
флаг Японии - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2025
Япония и США могут провести новый раунд переговоров в мае
06:24
 
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