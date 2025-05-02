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Япония и США могут провести новый раунд переговоров в мае

Япония и США могут провести новый раунд переговоров в мае - 02.05.2025, ПРАЙМ

Япония и США могут провести новый раунд переговоров в мае

Новый раунд переговоров Японии и США на министерском уровне может состояться во второй половине мая, а в июне Токио надеется выйти на соглашение на уровне... | 02.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-02T06:24+0300

2025-05-02T06:24+0300

2025-05-02T06:24+0300

экономика

мировая экономика

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сша

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ТОКИО, 2 мая - ПРАЙМ. Новый раунд переговоров Японии и США на министерском уровне может состояться во второй половине мая, а в июне Токио надеется выйти на соглашение на уровне лидеров, заявил журналистам министр по делам восстановления экономики Японии Рёсэй Акадзава. "Нам удалось провести откровенную и конструктивную дискуссию и добиться прогресса, чтобы как можно скорее достичь соглашения, выгодного как Японии, так и Соединенным Штатам", - цитирует телеканал NHK его слова. Акадзава подчеркнул, что "обычно переговоры на уровне министров становятся более частыми и длятся дольше перед саммитом". "Я думаю, что с середины этого месяца нам нужно будет достичь такого этапа, когда мы тщательно обсудим все пункты, которые не были полностью обсуждены или в которых были допущены какие-либо упущения или ошибки", - пояснил он. На вопрос журналистов, имеется ли в виду достижение соглашения между лидерами в июне, когда состоится саммит G7, Акадзава заявил: "Я думаю, было бы хорошо, если бы мы смогли достичь этой стадии". Первый раунд переговоров прошел в Вашингтоне 17 апреля, а второй - 1 мая. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран должно было столкнуться с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Для Японии ставка была определена в 24%. До этого государство подпало под введенные 25-процентные пошлины на сталь и алюминий (12 марта) и 25-процентные на автомобили, произведенные не в Соединенных Штатах (3 апреля). Спустя неделю, 9 апреля, американский лидер заявил, что в отношении более 75 стран Америка немедленно приостановит введение зеркальных пошлин на 90 дней. В Японии ситуацию сравнивают с национальным кризисом, а в СМИ распространилось слово "трамп-шок" по аналогии с обозначением кризиса 2008-2009 годов "лиман-шок" от названия финансовой компании Lehman Brothers Holdings, с банкротства которой начался мировой экономический кризис, и "корона-шок", отмечающий экономический кризис, связанный с пандемией.

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мировая экономика, япония, сша, токио, дональд трамп