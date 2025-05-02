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Кабулов прокомментировал введение США пошлин на товары из Афганистана - 02.05.2025, ПРАЙМ
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Кабулов прокомментировал введение США пошлин на товары из Афганистана
Кабулов прокомментировал введение США пошлин на товары из Афганистана - 02.05.2025, ПРАЙМ
Кабулов прокомментировал введение США пошлин на товары из Афганистана
Введение администрацией США Дональда Трампа тарифов на товары из Афганистана вряд ли скажется на афганской экономике, но подтолкнет Кабул к сближению с Россией, | 02.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-02T06:57+0300
2025-05-02T06:57+0300
экономика
энергетика
мировая экономика
сша
афганистан
москва
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Введение администрацией США Дональда Трампа тарифов на товары из Афганистана вряд ли скажется на афганской экономике, но подтолкнет Кабул к сближению с Россией, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов. Он отметил, что введение США 10-процентных пошлин на афганские товары вряд ли сильно затронет афганскую экономику, так как объем торговых операций между Кабулом и Вашингтоном очень незначителен и сейчас составляет не более 10 миллионов долларов в год. "Подобные шаги могут лишь подтолкнуть талибов к активизации курса на сближение со странами региона, в том числе с Россией", - считает Кабулов. Ранее афганская Торгово-инвестиционная палата (ТИП) призвала президента США Дональда Трампа отменить введенную им 10-процентную импортную пошлину на товары из Афганистана. По словам заместителя по финансовым и административным вопросам управляющего совета палаты Мирзамана Попала, в настоящее время экспорт Афганистана в США растет: с марта 2023 года по март 2024 он составлял 5,7 миллиона долларов США, а в период с 21 марта 2024 по 20 марта 2025 года уже около девяти миллионов, что "показывает рост в 35-40%". Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
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мировая экономика, сша, афганистан, москва, дональд трамп
Экономика, Энергетика, Мировая экономика, США, АФГАНИСТАН, МОСКВА, Дональд Трамп
06:57 02.05.2025
 
Кабулов прокомментировал введение США пошлин на товары из Афганистана

Спецпредставитель президента Кабулов: США подтолкнут Афганистан к сближению с Россией

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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Введение администрацией США Дональда Трампа тарифов на товары из Афганистана вряд ли скажется на афганской экономике, но подтолкнет Кабул к сближению с Россией, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.
Он отметил, что введение США 10-процентных пошлин на афганские товары вряд ли сильно затронет афганскую экономику, так как объем торговых операций между Кабулом и Вашингтоном очень незначителен и сейчас составляет не более 10 миллионов долларов в год.
"Подобные шаги могут лишь подтолкнуть талибов к активизации курса на сближение со странами региона, в том числе с Россией", - считает Кабулов.
Ранее афганская Торгово-инвестиционная палата (ТИП) призвала президента США Дональда Трампа отменить введенную им 10-процентную импортную пошлину на товары из Афганистана.
По словам заместителя по финансовым и административным вопросам управляющего совета палаты Мирзамана Попала, в настоящее время экспорт Афганистана в США растет: с марта 2023 года по март 2024 он составлял 5,7 миллиона долларов США, а в период с 21 марта 2024 по 20 марта 2025 года уже около девяти миллионов, что "показывает рост в 35-40%".
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
 
ЭкономикаЭнергетикаМировая экономикаСШААФГАНИСТАНМОСКВАДональд Трамп
 
 
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