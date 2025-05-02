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Кабулов прокомментировал введение США пошлин на товары из Афганистана

Кабулов прокомментировал введение США пошлин на товары из Афганистана - 02.05.2025, ПРАЙМ

Кабулов прокомментировал введение США пошлин на товары из Афганистана

Введение администрацией США Дональда Трампа тарифов на товары из Афганистана вряд ли скажется на афганской экономике, но подтолкнет Кабул к сближению с Россией, | 02.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-02T06:57+0300

2025-05-02T06:57+0300

2025-05-02T06:57+0300

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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Введение администрацией США Дональда Трампа тарифов на товары из Афганистана вряд ли скажется на афганской экономике, но подтолкнет Кабул к сближению с Россией, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов. Он отметил, что введение США 10-процентных пошлин на афганские товары вряд ли сильно затронет афганскую экономику, так как объем торговых операций между Кабулом и Вашингтоном очень незначителен и сейчас составляет не более 10 миллионов долларов в год. "Подобные шаги могут лишь подтолкнуть талибов к активизации курса на сближение со странами региона, в том числе с Россией", - считает Кабулов. Ранее афганская Торгово-инвестиционная палата (ТИП) призвала президента США Дональда Трампа отменить введенную им 10-процентную импортную пошлину на товары из Афганистана. По словам заместителя по финансовым и административным вопросам управляющего совета палаты Мирзамана Попала, в настоящее время экспорт Афганистана в США растет: с марта 2023 года по март 2024 он составлял 5,7 миллиона долларов США, а в период с 21 марта 2024 по 20 марта 2025 года уже около девяти миллионов, что "показывает рост в 35-40%". Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.

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мировая экономика, сша, афганистан, москва, дональд трамп